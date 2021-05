La fiscal delegada de Trata de Personas en Santa Cruz de Tenerife explica que da prioridad a salvar a las afectadas si corre peligro su vida, antes que culminar la operación contra sus explotadores. Resalta que es gratificante observar el cambio que experimentan pasado un tiempo desde su rescate.

Carolina Barrio Peña ingresó en la carrera fiscal en el 2003, tras aprobar las oposiciones el año anterior. Es licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Políticas. Esta última carrera la compaginó con su trabajo en el Ministerio Público a lo largo de los últimos ocho cursos. Natural de Santander, toda su actividad en la Fiscalía la ha desempeñado en Santa Cruz de Tenerife. Es la fiscal delegada de Extranjería desde el 2010 y de Cooperación Jurídica Internacional desde el 2015. Y también asume las operaciones contra la trata de personas. Comenta que, “aquí, en Tenerife, ha habido muchos casos de trata con fines de explotación sexual”.

Recuerda que en el 2019 se celebró en la capital tinerfeña uno de los juicios contra una de las redes más importantes que se han desmantelado en Canarias y que condujo a una de las sentencias con penas más altas que han recaído en España. Algunos condenados recurrieron y se espera por la resolución del Tribunal Supremo. Era una organización integrada por hombres y mujeres de Nigeria. ¿Se puede decir que Canarias es un punto caliente en este ámbito? “Hay muchos casos. Ahora, lógicamente, está la situación más parada”, señala la fiscal. “Esto, desgraciadamente, es un negocio y, como tal, se basa en la oferta y la demanda”, aclara. Recuerda que, “en la medida en que, hasta ahora, los controles han sido más rigurosos, no ha habido apenas turistas, no se podía estar en la calle por el toque de queda, entre otras cosas; es mucho más difícil para las mafias mover mujeres con fines de explotación sexual”.

Para Barrio, “ellos mismos se van adaptando al mercado, igual que van rotando la mercancía en función de los gustos, y lamento decir mercancía, pero es lo que ellos (los explotadores) consideran”. En esa línea, advierte de que, en general en España, “hace tiempo al cliente le gustaba la ciudadana de Europa del Este, rubia y guapísima, y luego empezaron a introducir a las mujeres sudamericanas, como paraguayas, especialmente, o las africanas”. “Gestionan todo como un auténtico mercado y a las víctimas las consideran ganado”, señala. “Y no espere nunca ni la más mínima empatía de un traficante de mujeres hacia estas”, señala.

En poco más de una década, estima que las fuerzas de seguridad han desmantelado una decena de redes dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. Aclara que han sido organizaciones “muy grandes y con ramificaciones en otras provincias”. También se ha dado el caso contrario; es decir, efectuar detenciones en Tenerife a raíz de investigaciones iniciadas en otros países u otras comunidades autónomas españolas.

El grupo de nigerianos juzgado en el 2019 en la Audiencia Provincial utilizaba el procedimiento habitual. Captaban a las mujeres en dicho país africano; las sometían a prácticas de vudú, que es algo absolutamente clásico, y desde allí las hacen atravesar todo el desierto del Sáhara hasta Libia. En las costas de este último estado las embarcan hacia Italia, donde permanecen en un centro de refugiados, hasta que las trasladan a Madrid por carretera o en avión. En la capital de España las alojan en pisos de la banda, donde les permiten descansar. Después las llevan a la Oficina para tramitar la solicitud de asilo. Y luego desplazan a las víctimas a lugares, como Valencia, Bilbao o Tenerife, por ejemplo. En cuanto a las bandas desarticuladas en la Isla, están integradas, de forma mayoritaria, por ciudadanos rumanos, nigerianos, venezolanos y colombianos.

La investigación a estos grupos requiere de un trabajo muy complejo, porque no todas las afectadas desean cooperar con las fuerzas de seguridad o la Fiscalía. “Es muy difícil obtener una declaración de una víctima de trata”, apunta la fiscal. “La imagen esa de que inmediatamente colaboran no es real, todo lo contrario”, señala Carolina Barrio. Aclara que estas personas obligadas a prostituirse “tienen pánico, saben que sus familias en los países de origen están amenazadas; nunca van a declarar sabiendo que a sus seres queridos les puede pasar algo”, sobre todo con el efecto intimidador del vudú. “A nosotros nos cuesta entender” tales prácticas, “pero ellos (los traficantes) tienen un poder de convicción absoluto; es muy difícil romper un juramento vudú”, comenta Barrio. “Y, ojo, hablamos de daños psicológicos y psiquiátricos permanentes en esas víctimas”, señala la representante del Ministerio Público en este campo. Una vez que llegan a juicio, no todos los integrantes de las organizaciones acaban condenados, ni todos los procesos finalizan con culpables. En el asunto de los ciudadanos nigerianos juzgados en el 2019, “no a todos se les condenó, porque en este tipo de redes hay diversos escalafones”. Por ejemplo, unos integrantes se encargan del alojamiento de las mujeres, otros del traslado, algunos de la explotación directa, y otros de recoger el dinero y llevarlo a Nigeria para que sea indetectable en España. Y, a veces, en opinión de la fiscal, resulta complejo lograr pruebas de los involucrados en el transporte entre la casa y el lugar donde se ejerce la prostitución.

Más que la palabra de la víctima

Para Barrio, el obstáculo es que “nosotros no podemos hacer descansar este tipo de procedimientos, de forma exclusiva, en el testimonio de la mujer explotada, y, además, lo dice la directiva europea reguladora de protección de víctimas de trata”, cuando plantea que las autoridades se encargarán de que el proceso siga adelante, aunque la persona afectada decida no declarar o se eche atrás en su testimonio. “Yo siempre preparo el caso pensando que la víctima no va a declarar y la Policía, en ese sentido, hace un trabajo muy importante a la hora de recopilar todo tipo de pruebas, porque sabe que en un momento determinado se va a echar atrás”, comenta la fiscal. En cualquier caso, con las afectadas se trabaja desde un principio, se las deriva a ong especializadas, tienen protección jurídica o asistencia médica, “porque muchas necesitan muchos años para recuperarse”.

En Canarias no hay grandes clubes de prostitución. La actividad se desarrolla, sobre todo, en la calle y en pisos, lo que la convierte en bastante clandestina y difícil de localizar. Entre las mujeres, abundan las españolas, sudamericanas y africanas. Una vez que se desmantela una organización, con la víctima se realiza un trabajo de atención especializado. “Se las saca del control del traficante, incluso a otras provincias para que no puedan estar cerca de ellos, y desde esas ong se hace un trabajo maravilloso, donde se les da formación, para que aprendan un trabajo y puedan salir de la calle; están con trabajadoras sociales e inician un proceso de recuperación, a la vez que reciben asistencia psicológica y psiquiátrica”, apunta Barrio.

La fiscal reconoce que siente “admiración por las mujeres que son capaces de sentarse ante un tribunal y contar lo que han vivido”. Y es que, al miedo, hay que sumar la vergüenza de explicar que “has estado con clientes, que te han engañado”. Para Barrio, otra forma de trasladar la culpa a la afectada es cuando se le pregunta: “¿Y usted no sabía a lo que venía?”. En su opinión, “es durísimo que se la responsabilice de su falta de prudencia”.

“No hay nada más gratificante que cuando la Policía rescata a una víctima y la vuelves a ver cuatro años más tarde, cuando se ve el trabajo que ha hecho, se acuerda de ti y te cuenta su vida; el proceso de recuperación que ha tenido, el saber que se ha recuperado, independientemente de cómo acabe el juicio”, señala la fiscal.

Hay veces en que los juicios ni siquiera se llegan a celebrar, porque las perjudicadas se marchan y no es posible tomarles declaración. «Se puede desmantelar una red de trata y liberar a mujeres afectadas sin que consigas que el proceso llegue a juicio», dice. Otras veces “hay que cortar la investigación antes, incluso, de alcanzar a la víctima, porque la esencia de todo es protegerla, no salvaguardar la operación policial; si tengo que elegir entre aguantar la investigación para atrapar a los responsables y salvar a la víctima, yo tengo que salvarla, aunque se me caiga la acción policial”, apunta.

Advierte de que la explotación sexual es solo parte de la trata de personas, puesto que en este campo también se incluye la obligación a ejercer la mendicidad o la explotación laboral, por ejemplo, pues “hay empresarios sin escrúpulos y la gente que tiene hambre está dispuesta a hacer cualquier cosa; son personas que pueden ser esclavizadas”.