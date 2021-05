Mujeres que residen en el Centro de Acogida Integral (CAI) de Santa Cruz de Tenerife, situado en las antiguas instalaciones de la prisión Tenerife I, dependiente del Ministerio de Migraciones y gestionado por Cruz Roja Española, protestaron en la tarde de ayer para exigir libertad y criticar las condiciones en las que se encuentran desde hace meses.

Una de las participantes en la concentración de protesta afirmó que llevan en el citado complejo más de cuatro meses con sus familias, que no les dan ropa y que el recurso se halla en mal estado. También denuncian que no se le hace seguimiento a las mujeres embarazadas.

Un grupo de niños sostuvieron una pancarta en la que se podía leer: «Liberté (libertad). No + retención en este centro. Queremos respuestas». La protesta se produce después de que en las últimas semanas hayan podido viajar a la Península numerosos migrantes que cuentan con la documentación y los requisitos necesarios para ello.

La concentración estuvo apoyada por unas 20 personas vinculadas a la Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife.

Ayer no fue posible contrastar dichas críticas con Cruz Roja. El pasado 4 de abril hubo una concentración similar a las puertas del mencionado recinto y las protestas contra la gestión de la citada ong fueron muy duras. En aquel momento, Cruz Roja Española desmintió que los niños no estén escolarizados, que no se les brinde ropa suficiente o que la comida que se les ofrece esté en mal estado o no sea suficiente. Algunas de las quejas de ayer insistían en varios de esos argumentos.