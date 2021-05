La isla de El Hierro ha obtenido una gran popularidad a nivel nacional y europeo gracias a la serie ‘Hierro’, una producción, fundamentalmente gallega, emitida en Movistar+. Los hermanos Coira han respetado la idiosincrasia de este pequeño territorio, contando además con un reparto repleto de actores canarios que han exportado el acento isleño. Por ello, recibirá la Medalla de Oro de Canarias el 30 de mayo.

La isla de El Hierro, junto a sus habitantes y costumbres, ha recibido una gran popularidad a nivel nacional gracias a la serie Hierro, que cuenta ya con dos temporadas, tras el gran éxito de la primera en la plataforma Movistar+. Protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti, con un reparto que incluye múltiples actores y actrices canarias, ha contribuido sobremanera a darles visibilidad y también a ese pequeño territorio, parte fundamental del Archipiélago, en el resto de España. Además, ha habido un escrupuloso respeto por mostrar de manera leal la cultura y la realidad herreñas. Por todo ello recibe, el próximo 30 de mayo, la Medalla de Oro de Canarias.

El director de la serie, una producción fundamentalmente gallega, Jorge Coira, señala que recibir la Medalla de Oro supone una gran alegría. «Para nosotros fue una experiencia muy especial y personal. Ha sido el proyecto más importante de nuestras vidas, una serie en la que llevamos invertidos muchos años. Que ya hacia el final del camino ocurra este reconocimiento y esta muestra de cariño por parte de las instituciones canarias resulta muy emocionante. Los habitantes de El Hierro nos acogieron muy bien en su momento y nos transmitieron un gran afecto después del estreno de la primera temporada, que era algo que nos preocupaba, ver cómo se recibía la serie en Canarias».

«Nos sucedió, al filmar la primera temporada, que mucha gente nos ayudaba, pero otra se sintió preocupada por cómo íbamos a retratar la Isla. Cuando ya vieron la serie gustó mucho, con lo cual cuando volvimos a grabar la segunda temporada fuimos recibidos con mucha alegría. Lo que todo el mundo nos transmitía es que había notado el impacto de la serie en términos de ser más reconocidos fuera, gente que sale de El Hierro y que al decir de dónde proviene nota que se conoce mejor la isla. También están llegando más turistas tanto del Archipiélago como nacionales, incluso de otros países como Francia o Alemania», apunta Coira.

«Somos gallegos y somos periferia, por lo que sabemos lo que significa que alguien venga de fuera a retratar elementos de tu cultura y que lo haga sin ningún cuidado, con una mirada casi folclorista. Queríamos huir de eso. No queríamos tener una visión ajena sino solidaria, empaparnos de la realidad de la isla y dejar que impregnase toda la serie. Vivimos allí una temporada para hacernos a la idea de cómo se habita y darla a conocer con la mayor honestidad posible, desde nuestra perspectiva, apreciando las cosas chocantes y curiosas».

Hierro ha contribuido a dar visibilidad al acento canario en la Península y se ha incorporado un amplio plantel de actores isleños. «Cuando empezamos el proyecto, desde el principio, abogué por hacerlo con acento canario y mis compañeros de viaje, como era mi hermano Pepe, pensaban igual, pero había dudas de si sería viable porque cuando arrancamos la producción muchos canales eran reacios a trabajar de esta forma. Por suerte, en poco tiempo hubo un enorme cambio en la forma de producir series en España. En el momento en que dijimos a Movistar que queríamos realizarla con acento canario se hicieron cómplices. Además, no tiene ningún sentido que sea de otra manera. Si los personajes son de aquí, ¿de dónde van a tener acento? Es absurdo poner acento neutro. Se trata de algo que aporta verdad, pero a lo que no estábamos acostumbrados porque venimos de una tradición en que eso no era viable desde la época franquista del doblaje. El thriller, además, es un género que conecta mucho con la realidad social, así que tiene todo el sentido del mundo situarse en esa perspectiva». En cuanto a los actores, «enseguida empezamos a efectuar castings y pruebas por varias islas. Comenzó a aparecer gente de un gran talento y humanidad, que son amigos muy queridos a estas alturas».

«Nuestra producción, quizá, esté sirviendo para dar un empuje y que sea la gente de Canarias quien tome las riendas de su propio relato. Somos esencialmente gallegos en una pequeña coproducción con Francia, pero también canarios porque había mucha gente de producción isleña, con una gran incorporación de talento local. El equipo estaba muy mezclado, no solo ante la cámara sino detrás, con distintas culturas y lenguas».

El actor canario, Luifer Rodríguez, que participó en la serie, opina que la Medalla de Oro «se trata de un reconocimiento justo a un proyecto que ha abierto la cabeza ante la idea de que somos capaces de afrontar retos con un nivel importante que se basa en la parte interpretativa de la industria canaria, en la gente nacida o que ha venido a residir con nosotros y trabaja aquí. Una idea excelente de la productora Portocabo y Movistar que se han abierto a una isla que se ha descubierto al mundo. Para Canarias ha supuesto una manera de promocionar un lugar tan particular, pintoresco y maravilloso como es El Hierro».

«Participamos en este proyecto sin ningún objetivo final, sino con la idea de hacer las cosas desde el corazón. El resultado ha sido increíble y se ha dado un salto en la industria española. Al Archipiélago nos ha situado en el mapa. Ha recibido reconocimientos y premios importantes a nivel nacional y se ha emitido también en Francia, Alemania, Inglaterra, países nórdicos o Suiza, con igual reconocimiento». «Mi papel del abogado Bernardo ha sido muy bien recibido y se ha mantenido en la segunda temporada. He obtenido mucha más visibilidad, lo que me ha dado seguridad. Mi personaje, además, es muy nuestro, de naturaleza isleña, con nuestro acento, lo que me ha permitido presentarme ante la sociedad con mi personalidad». «Hierro ha sido la mejor campaña publicitaria para las Islas, lo que demuestra que el sector audiovisual ahora mismo tiene un gran potencial de expansión. En Canarias es un sector latente y con un nivel bastante alto».

La actriz Mari Carmen Sánchez ha actuado también en la serie. «Recibir la Medalla es la guinda de un trabajo redondo. Para los actores y equipo canario ha supuesto demostrar que estamos al mismo nivel que el resto de la ficción española. Ha sido una serie muy seguida en Movistar. Ha supuesto un sueño trabajar con compañeros de aquí a nivel nacional». «La productora gallega ha tenido mucho respeto por presentar la realidad de la isla de El Hierro. No han desvirtuado para nada la localización de la serie. No se ha disfrazado su idiosincrasia ni lo que supone vivir allí».

Sánchez indicó también que «el equipo gallego estuvo allí todo el tiempo de rodaje y se convirtieron en uno más. Se sentían muy cómodos con los herreños y viceversa. Para actores que no habían actuado nunca a nivel nacional esta experiencia ha supuesto un gran escaparate. Hemos demostrado tener una gran calidad actoral y de equipo técnico».