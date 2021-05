El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado la convocatoria de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para la realización de proyectos que fomenten los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia por un montante global que asciende a 5 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto a 2020 de 607.095 euros (+12,1%).

En un comunicado, el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, ha explicado "el incremento constante de las dos últimas convocatorias de estas ayudas ponen de manifiesto el objetivo de la consejería de Derechos Sociales para apoyar económicamente estas líneas de programas de atención a unos colectivos especialmente vulnerables como son el de nuestros dependientes, sus cuidadoras y de la población de personas con discapacidad".

Además, indicó que, como novedad en esta convocatoria, se establece como duración máxima de los proyectos de 12 meses y se amplía el plazo de ejecución para los proyectos de abono anticipado, hasta el 30 de junio de 2022.

"Este año se han convocado las ayudas dos meses antes que la anterior convocatoria, con el fin de ofrecer a las entidades y organismos más tiempo para la gestión de las mismas", agregó.

Por programas de financiación, la actual convocatoria contempla una inversión global de 5.000.000 euros distribuidas de la siguiente forma: un total de 2,7 millones de euros para el Servicio de Atención a personas con Discapacidad; una partida de 1 millón de euros para el programa de Fomento de Accesibilidad para personas con Discapacidad; 800.000 euros para el programa de Prestaciones del Sistema de Dependencia y 500.000 euros para el Fomento de Accesibilidad de personas Dependientes.

A esta convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, podrán acogerse las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el ámbito de Canarias y cuyos proyectos contemplen la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia así como de sus familias y entorno.

La entidades deben estar inscritas en el registro regional de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales de Canarias al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria y recoger en sus estatutos, como fin de la asociación o de la fundación, intervenciones en el ámbito de la discapacidad o la dependencia, acordes con las previstas en las bases.

Cinco líneas de subvenciones

Por su parte, la convocatoria contempla un total de cinco líneas de actuación a las que se debe de acoger los proyectos a subvencionar: la primera es Prevención de la discapacidad y/o la dependencia e integración social. En este línea se incluyen los programas de Atención temprana; proyectos para el desarrollo de modelos experimentales para la atención centrada en la persona que se encuentra en situación de discapacidad y/o dependencia; y los dirigidos a la Integración social de personas con discapacidad y/o dependencia.

La segunda es Protección de las personas con discapacidad y/o dependencia, que incluye los programas de tutela o curaleta; y la tercera Apoyo a la familia y a la persona cuidadora no profesional, que contempla los proyectos de Respiro familiar; Acciones de acompañamiento a la familia y a la persona cuidadora no profesional y Formación y apoyo para familiares y personas cuidadoras no profesionales.

Mientras, la cuarta es Promoción de la vida autónoma e independiente, relativos a los Servicios de intérprete de lengua de signos española, servicio de guía-intérprete de personas sordo /ciegas / deficientes audiovisuales y servicio de agente de desarrollo comunitario y Asistencia personal en el domicilio y en el entorno, y transporte de personas y comida a domicilio; y la quinta Mejora de los servicios, que contempla los proyectos de Adecuación de servicios y Adecuación de edificios públicos no administrativos.