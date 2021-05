El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que está a expensas de lo que decida el Tribunal Supremo (TSJC) sobre el cierre perimetral y ha apuntado que si lo rechaza su Gobierno buscará otras medidas dentro de los márgenes de la ley.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, el máximo dirigente regional ha recordado que el fiscal del TS --que solicitó la inadmisión del recurso por las restricciones en las islas-- no ha dicho lo mismo que el fiscal de la comunidad autónoma, que estaba a favor de ese cierre perimetral, así como dos de los seis magistrados del TSJC, que también están a favor.

"Hay que esperar el fallo del TS --dijo--. Nosotros lo que estamos planteando es una cuestión objetiva. No cerramos las islas porque sí, sino que planteamos que si en un momento determinado, que a día de hoy no lo tenemos en ningún lugar, una isla aumenta en contagios y llega a nivel de alerta 3, que podamos cerrar esa isla, lo cual no impide que se pueda entrar o salir porque se haría con un test negativo pero controlaríamos de manera insular la isla que esté peor para que no lleve a que otras puedan estarlo".

Finalmente, Torres ha hecho especial hincapié en que lo que el Gobierno de Canarias está pidiendo es de "sentido común" porque ya se ha visto que se trata de una medida que ha funcionado, resaltando que es una cuestión sanitaria y no una medida subjetiva.