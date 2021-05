¿Es posible una Radiotelevisión Canaria cien por cien pública?

Es posible y es por lo que apostamos.

¿A Francisco Pomares se lo han impuesto, no se lo han impuesto, qué está pasando?

Todo este follón es, básicamente, por los intereses económicos de algunos propietarios de medios de comunicación, que tienen esos medios de comunicación para obtener digamos prebendas o contrataciones públicas. La realidad es que nosotros terminamos la pasada legislatura con un acuerdo de ley para ir hacia una televisión cien por cien pública. La actual legislatura lleva dos años y no han querido hacer nada. Se les ha seguido renovando a esas empresas determinados contratos importantes con dinero público, pese a que a nuestro modo de ver no están prestando el servicio. Y ahora que se va a constituir la Junta de Control, Coalición Canaria ha decidido proponer a un profesional de la comunicación, a un periodista que desde luego afiliado o afín a Coalición Canaria no ha sido nunca, y a una jefa de servicio de la Comunidad Autónoma, porque en la Junta de Control se van a abordar asuntos contractuales y administrativos. Eso es lo que nosotros proponemos para que la RTVC funcione. ¡Ya me dirá usted la obediencia que le va a tener Francisco Pomares a Coalición Canaria! Y la jefa de servicio está en el Gobierno, en la Consejería de Turismo. ¿Qué ha ocurrido? Pues yo creo que hay un interés en que la Junta de Control no se constituya y un interés claro en que la televisión no sea pública, básicamente por lo que se está viendo por Nueva Canarias y por Podemos. Y luego está la campaña de destrozo, que conmigo ya la hicieron la pasada legislatura. Pero que se la hagan a un profesional, a alguien que no se presenta a las elecciones y lo único que quiere es contribuir.

Se critica a Francisco Pomares por haber sido accionista de Socater.

Pero es que el actual administrador único de la televisión fue el responsable de la división audiovisual de Prensa Ibérica. Es que si quieres a un periodista, ¿de dónde lo traes? ¿De la Luna? Es como si mañana lo proponemos a usted y dicen que es que estuvo trabajando en no sé qué medio. Encuéntrenme a un periodista canario con cierto bagaje que no haya trabajado en dos o tres medios.

¿Aún es posible el acuerdo?

Nosotros vamos a estar siempre en el acuerdo, y creo que es imprescindible. La televisión lleva demasiado tiempo siendo moneda de cambio entre los distintos partidos. También mi partido ha tenido responsabilidad en esto, pero queremos empezar a hacer las cosas de otra manera. Nosotros apoyamos a Francisco Moreno. El presidente nos llamó y nos dijo: «Quiero que esto deje de ser batalla política». Pues bien, presidente, ningún problema. Propuso a Paco Moreno y lo apoyamos. Después esperamos a que Paco Moreno llegase, que iba a hacer una auditoría, y esperamos a que nos trajese el mandato marco, y llevamos dos años esperando. Ahora llega el 30 de junio, cuando a determinados directores o propietarios de medios de comunicación se les acaba un contrato de mucho dinero, y no quieren que no se les renueve el contrato. ¿Y cuál es la solución? Pues boicotear la televisión pública para que se les tenga que renovar ese contrato con la excusa de que la tele se va a negro. Pues mire, no. Han pasado dos años, no vamos a perpetuar esta situación. Los canarios estamos pagando cinco millones de euros por alquilar unos edificios y unas cámaras que tienen una antigüedad de diez años y se pagan como si fuesen nuevas. Y del ente, de su televisión, los canarios no tienen nada, pero todos los años cinco millones de euros. Cinco millones para no tener nada.

¿Podemos y Nueva Canarias son entonces un instrumento?

Sí sí, claro.