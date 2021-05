La inestabilidad de la Radiotelevisión Canaria se prolongará al menos otro par de semanas después de que Podemos y Nueva Canarias (NC) solicitaran la suspensión de la votación de la Junta de Control del ente público. Basta con que un grupo parlamentario pida la suspensión de una votación para que esta se retrase de forma automática, por lo que no será hasta el siguiente pleno de la Cámara regional, previsto para los próximos días 25 y 26, cuando los diputados nombrarán al nuevo órgano de la RTVC. Eso si no se produce un nuevo aplazamiento. La postura de Podemos y NC, que quieren votar sí o no a cada uno de los siete candidatos propuestos para la Junta de Control de forma individual –el servicio jurídico del Parlamento ha dicho que el sistema de papeleta conjunta implica votar en bloque–, no ha gustado a los otros dos partidos que apoyan al Gobierno de Canarias. Casimiro Curbelo, líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), pidió que la política «deje de enredar» en la RTVC. El PSOE tampoco ocultó su disgusto.

«La votación conjunta supone que la expresión del voto –Sí, No, Abstención– ha de entenderse referida al total de la lista, tal cual ha quedado configurada por las designaciones de los grupos a los que se les ha reconocido la legitimación para presentar aspirantes». Esta es la conclusión que los letrados de la Cámara autonómica plasman en un informe jurídico firmado el 6 de mayo, el jueves de la semana pasada. Sin embargo, Podemos y NC tienen otro punto de vista y aunque entienden que la votación conjunta implica una sola papeleta –algo en lo que todos están de acuerdo–, también creen que en esa única papeleta debe poder votarse a cada candidato. Es decir, quieren que al lado del nombre de cada profesional propuesto por los partidos pueda marcarse sí, no o abstención de forma individual. No obstante, morados y nacionalistas se han quedado solos. PSOE y ASG –sus dos compañeros en el pacto de las flores– no entienden el empeño en contradecir el dictamen del servicio jurídico del Parlamento.

La portavoz de los socialistas en la Cámara, Nayra Alemán, explicó que los informes de los letrados «son clarísimos», por lo que no ocultó la decepción por este nuevo retraso en la designación de la Junta de Control. «Nos da mucha pena; tanto nadar para ahogarse en la orilla», agregó Alemán para ilustrar el malestar del PSOE al ver cómo la votación se aplaza cuando todo parecía listo para acabar con la permanente interinidad en que la RTVC lleva años sumida. «Estamos a favor de los informes del servicio jurídico», subrayó.

Casimiro Curbelo, que dejó patente su enfado con Podemos y NC durante la reunión de la junta de portavoces, fue si cabe más rotundo que su homóloga socialista. El líder de la ASG apuntó que es «de necesidad y de urgencia» que el nuevo director y la nueva Junta de Control tomen posesión cuanto antes y que «la política» se deje de «enredar una situación que, lógicamente, es clara, que tiene que ser conforme a derecho y que se tiene que hacer pensando en el interés de la gente».

Con los partidos que apoyan al Gobierno divididos en dos grupos –Podemos y NC por un lado y PSOE y ASG por otro–, la oposición comparte en este caso el parecer de socialistas y gomeros. El portavoz del grupo nacionalista, el diputado de Coalición Canaria José Miguel Barragán, expuso que «nadie» cuestionó el sistema de votación conjunta en 2015 –ya se utilizó entonces–. Tampoco se propuso modificarlo, añadió el representante de CC, cuando se modificó la ley –el pasado noviembre– para incrementar de seis a siete el número de miembros de la futura Junta de Control. «Y ahora, en el último momento y después de que los candidatos hayan pasado el examen de idoneidad, llegan dos solicitudes el viernes y el lunes antes del pleno que suspenden la votación», ahondó Barragán. NC registró el viernes la solicitud para la suspensión de la votación de la Junta de Control; Podemos lo hizo ayer mismo.

La portavoz parlamentaria y presidenta del PP canario, Australia Navarro, también se mostró muy crítica con el paso dado por Nueva Canarias y los podemitas. «Han usado el reglamento de la Cámara de manera torticera», aseguró la líder popular, que dijo desconocer «a qué obedece» la decisión de ambos partidos, máxime cuando el sistema de votación conjunto «se publicó en el boletín oficial del Parlamento sin que nadie dijera nada».

Tres cuartos de lo mismo opina Vidina Espino, portavoz del grupo mixto por Ciudadanos: «Está claro que hay grupos en el Parlamento que no hacen más que poner palos en las ruedas porque no les interesa una televisión pública que funcione con plenas garantías democráticas; les interesa que haya un único administrador».

Podemos ya dejó claro días atrás que no quiere al candidato propuesto por CC para la Junta de Control, el periodista Francisco Pomares, y por eso trata de que se vote a cada profesional de forma individual. El caso de NC es distinto, de entrada porque el 26 de abril, cuando se hizo el examen de idoneidad, no votó en contra de Pomares, sino que se abstuvo.

El portavoz de Nueva Canarias en la Cámara isleña, Luis Campos, aclaró que no cuestionan el parecer del servicio jurídico del Parlamento, sino que en su partido interpretan el alcance de la votación conjunta de otra manera. El punto de partida de NC es que la papeleta conjunta no excluye la posibilidad de que en ella se emita la opinión sobre cada candidato, algo que los nacionalistas consideran que sería menos restrictivo del derecho a emitir el voto de cada parlamentario. Y tampoco creen que su parecer esté en contradicción con el hecho de que los siete profesionales ya hayan superado el examen de idoneidad, dado que una cosa es que alguien sea idóneo para el cargo y otra que efectivamente se lo designe para el puesto, argumentan. En cualquier caso, Luis Campos afirmó que tanto si el nuevo dictamen les da la razón como si no, NC no tiene intención de retrasar más el nombramiento de la Junta de Control: «Aceptaremos lo que se diga y lo que diga la mayoría».