Coalición Canaria defiende que en el reparto de las ayudas procedentes del fondo estatal se incluya un criterio territorial, para no crear un Archipiélago con «islas a dos velocidades». El secretario general de los nacionalistas, Fernando Clavijo, y el diputado autonómico Pablo Rodríguez proponen distribuir los recursos «de manera solidaria entre todas las islas» y tomar como ejemplo el sistema del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), en el que el reparto no solo se hace por población y actividad económica, sino por territorio. Los nacionalistas apuestan por añadir una serie de criterios específicos para que los empresarios de las islas no capitalinas se puedan acoger a más líneas de ayuda.

«No podemos dejarlas al margen», explicó Clavijo, porque «si el reparto de las ayudas se hace por número de empresas y autónomos, van a llegar más recursos a donde más empresas y autónomos hay». De esta manera, aseguró el nacionalista, se corre el riesgo de que algunas islas se queden «descolgadas», por lo que planteó que es necesario “discriminarlas positivamente”.

Clavijo sugirió que los 1.144 millones de euros de las ayudas deberían distribuirse entre todas las actividades económicas de Canarias. «En el Archipiélago todo depende del turismo, por lo que no podemos dejar fuera a ningún sector», apuntó el senador. Quien también alertó sobre los escollos que encuentran los empresarios para acceder a las subvenciones. En este sentido, la formación nacionalista recomienda al Gobierno de Canarias que elimine el requisito de estar al día con la Seguridad Social y con Hacienda y que referencie el importe de las subvenciones conforme a las deudas, porque «no se pueden limitar las ayudas a 200.000 euros, ya que eso deja prácticamente fuera a las empresas que tienen hoteles».

Otra de las condiciones que CC considera que pone en peligro el reparto de las ayudas es limitar el acceso a aquellas compañías que tienen unas pérdidas inferiores al 30%, porque «dentro del sector primario es muy complicado que haya empresas que tengan ese nivel de pérdidas y, sin embargo, necesitan las ayudas».

Durante el último año, Coalición Canaria ha presentado casi medio millar de iniciativas y propuestas al Gobierno regional, según apuntó Clavijo. Quien destacó que su formación había sido la primera en firmar el Plan de Reactivación, por lo que «espera y desea» que el Ejecutivo les tenga en cuenta para consensuar los requisitos de distribución de los 1.144 millones de euros del fondo estatal. «Lo que está pasando la sociedad canaria requiere amplios acuerdos, búsqueda de consenso y la certeza de que las administraciones van a ser capaces de dar respuesta a los ciudadanos», defendió Clavijo.

Más obras públicas

Rodríguez criticó que del paquete de 400 millones para ayudas directas que el Gobierno de Canarias anunció en enero, solo se han puesto sobre la mesa 84 millones, de los que hasta ahora solo se ha ingresado a los empresarios 8 millones. «Esto no es consecuencia de que las pymes y los autónomos están mejor de lo que creemos, sino de una nefasta gestión», aseguró el portavoz de CC en el Parlamento autonómico, quien afirmó que el Ejecutivo «aprueba decretos que son inaccesibles para quienes necesitan las ayudas». Clavijo planteó que «si esto ocurre con 84 millones, que pasará con los 1.144 millones» y puso a disposición del Gobierno de Canarias la experiencia política de su partido y a sus 20 diputados, que están «dispuesto a apoyar algo que sea razonable y que garantice que las ayudas llegarán a los ciudadanos».

El portavoz de los nacionalistas en el Parlamento regional recordó que cuando se decretó el estado de alarma muchos gobiernos autonómicos anunciaron que la obra pública sería el remedio para sostener el empleo. Sin embargo, «en el primer trimestre del año, en Canarias se registró una caída de más del 90%, mientras que otras comunidades han aumentado la licitación pública». Rodríguez, exconsejero de Obras Públicas, lamentó que a pesar de el Ejecutivo liderado por Ángel Víctor Torres «anunció que iba a sacar planes extraordinarios, no hay ni una sola actuación extraordinaria de obra pública en el Archipiélago». Una situación que, a juicio de Rodríguez, es «tremendamente preocupante» y detalló que no se trata de un problema de falta de recursos, porque llegarán fondos europeos, del Estado y del presupuesto regional.

«Disimulen y reúnanse»

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, pidió al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres que, al menos, «disimulen y hagan una reunión», porque su formación fue la primera en firmar el Plan de Reactivación y espera que les tenga en cuenta para llegar a un consenso y fijar los criterios de distribución de las ayudas para paliar la crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19. «Le tendemos la mano y le solicitamos que, antes de que se firme el convenio, se sienten con las fuerzas políticas, sindicatos y empresarios», reclamó Clavijo. La formación confía en que el Gobierno cuente con ellos y les haga llegar el borrador en el que están trabajando. «Vamos a apoyar lo que sea bueno para Canarias, pero sería más fácil si nos sentamos y aportamos todos, porque alguna experiencia de gobierno tiene CC-PNC», afirmó Clavijo. Quien advirtió que están predispuestos a sentarse, pero «no cuando ya esté todo decidido y publicado», porque su intención es «contribuir» en la toma de decisiones. Coalición Canaria considera que el anuncio «sistemático y compulsivo» por parte del Gobierno regional sobre «ayudas que nunca llegan» genera «incertidumbre entre los cooperadores económicos», ya que todavía se desconoce cuándo llegarán los recursos a los empresarios. Por su parte, el diputado autonómico Pablo Rodríguez aseguró que «el Gobierno está más preocupado por el anuncio de las ayudas que de la gestión y, además, está sobrepasado. | I. D.