El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reclamado este lunes agilizar la implantación de un certificado digital sanitario que posibilite viajar entre países en Europa, por ser "algo absolutamente esencial para impulsar la recuperación económica en regiones, como Canarias, dependientes del turismo".

Torres ha abogado por "aprobar lo antes posible un certificado verde europeo, acompañado de criterios comunes, claros y transparentes, para recuperar la movilidad", en el marco de una reunión de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la UE en la que ha participado de forma telemática desde Las Palmas de Gran Canaria, se informa en un comunicado de su Ejecutivo.

Además -destaca- el presidente isleño también reclamó coordinación para hacer compatibles los certificados que se expidan fuera de la UE, "como -precisó- es el caso del Reino Unido, uno de nuestros más importantes mercados emisores de turistas".

Demandas todas ellas que obedecen a "la necesidad de reflotar la economía de las islas y su principal motor económico -el turismo- de una forma segura y ágil", ha argumentado.

En el encuentro de los presidentes de las RUP, previo a una reunión con la presidencia portuguesa del Consejo, representada a través de la secretaria de estado para Asuntos Europeos del Gobierno de Portugal, Ana Paula Zacarías, y con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, Torres y sus homólogos han solicitado, así mismo, que en la reunión del Consejo del próximo 17 de mayo se inste a la elaboración de una nueva estrategia en favor de sus territorios que tenga plenamente en cuenta la nueva situación derivada de la pandemia y los retos a los que se siguen enfrentando estas regiones.

Los presidentes coincidieron, al tiempo, en "llamar la atención sobre la falta de flexibilidad concedida en la aplicación de los fondos europeos (REACT- EU, FEDER, FEADER, FSE+, FEAMPA…) a pesar de que su ejecución es fundamental para permitir una reactivación rápida", añade la nota.

Al respecto, Torres ha declarado que "será necesaria una mayor flexibilidad en su aplicación", porque -ha sostenido- "no podemos permitirnos que el resultado de una excelente respuesta europea a la crisis pueda verse afectada si no se simplifican las normas que permiten que los fondos puedan llegar a nuestros ciudadanos, no solo con rapidez, sino también con eficacia".

El presidente ha vuelto a aludir también a "la importancia que tiene el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo para Canarias, por su situación geográfica y el aumento de los flujos migratorios en la ruta del Atlántico, la más peligrosa vía de entrada a Europa", añade.

Y detalla que Torres "reclamó una vez más que ese pacto no reduzca a una mera cuestión de voluntariedad la implicación de los países europeos que no son frontera exterior y que la solidaridad en la gestión de este fenómeno sea obligatoria para los 27 países miembros".

En ese contexto, además, "llamó la atención y solicitó que Europa apueste decididamente por el desarrollo de África", agrega el texto.