El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, será finalmente el encargado de poner, el próximo día 5, punto final al capítulos de comparecencias en la ponencia del Senado sobre el fenómeno de la migraciones en España antes de que los grupos parlamentarios inicien los trabajos de redacción sobre las conclusiones, donde se avecina una batalla política por el relato de la actual crisis migratoria en Canarias. Pérez comperece a propuesta del PP, que pretende que el número dos del Ministerio de Interior explique «todo lo que tenga que ver con la seguridad en materia de inmigración, y especialmente qué está haciendo y qué propone ese departamento en relación con la ruta canaria de la inmigración irregular», según señala el representante popular en la ponencia, el senador por Gran Canaria Sergio Ramos. Pérez será el segundo de los altos cargos del Gobierno central que interviene en este grupo de trabajo parlamentario, tras hacerlo el pasado 22 de febrero la entonces secretaria de Estado de Migraciones, Hanna Jalloul.

La comparecencia del secretario de Estado se ha ido apalazando en distintas ocasiones por problemas de agenda, y el debate que sobre la misma se establezca entre los grupos, dará la medida de las dificultades para llegar a un documento de consenso. Los portavoces de los grupos ya se están intercambiando los primeros documentos y todo parece indicar que hay serias divergencias al respecto. En concreto, el PP y CC se oponen, con distinta intensidad y diferentes matices, a que el documento final no incluya, tal como pretende el PSOE, un apartado de conclusiones sobre las 38 comparecencias producidas desde el pasado mes de enero, muchas de ellas centradas en la crisis migratoria en Canarias, y que sólo se elabore un catálogo de recomendaciones al Gobierno central sobre la política migratoria en el futuro. El PP avisa que «no firmará» nada en ese sentido. CC, aunque quiere esperar a conocer la propuesta socialista, ya adelanta que «no apoyará un documento que no recoja las evidencias de que se tienen que hacer las cosas de forma muy distinta a cómo se están haciendo en Canarias».

El documento que ya trabaja el grupo socialista, al que como grupo mayoritario de la Cámara Alta corresponde hacer una propuesta inicial, se centrará en recoger las propuestas que se acuerden entre los distintos grupos «mirando al futuro y aportando soluciones», señala la portavoz del PSOE, la senadora andaluza Estefanía Martín, quien rechaza que el informe pueda servir como «arma política arrojadiza» contra el Ejecutivo y reclama «altura de miras» a los grupos. Martín asegura que en las recomendaciones habrá un apartado referente a los problemas surgidos en la «frontera sur», aunque en el mismo también se hablará de los casos andaluz, murciano, balear y los de Ceuta y Melilla.

El PP y CC, sin embargo, consideran que no cabe un documento válido de recomendaciones de futuro si no se incluyen unas conclusiones que subrayen la situación actual, y en especial la que se vive en Canarias, porque en eso han incidido de forma clara y contundente muchas de las organizaciones humanitarias que han comparecido en la ponencia. El nacionalista Fernando Clavijo, apuesta porque se elebore un documento «en el que lancemos el mensaje de que estamos todos de acuerdo», y asegura haber advertido ya al PSOE de que «no puede ser una loa a lo bien que lo ha hecho del Gobierno, porque todos los que han pasado por el Senado han dicho que ha sido un desastre».

Advierte igualmente de que «si en las recomendaciones no se recoje que tiene que haber derivaciones de migrantes a la Península, que tiene que haber una actuación del Estado para repartir los menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas, que Canarias no se puede convertir en una cácel para los migrantes, o que las condiciones de acogida no pueden mantenerse como ahora, no estaremos de acuerdo con esa propuesta».

«Las recomendaciones no pueden ser una mera declaración de intenciones genéricas de buena voluntad, sino que debe mandatar claramente al Gobierno a una serie de medidas muy distintas de las que ahora está aplicando», afirma el líder de CC y coinciden los populares.

No en vano, la ponencia del Senado sobre el fenómeno de las migraciones se ha desarrollado a lo largo de los últimos cuatro meses en plena crisis migratoria en Canarias, y esta ha centrado muchas de las intervenciones y de los debates internos. Las denuncias sobre las condiciones de acogida en las Islas, la vulneración de los derechos de los migrantes y, en general, sobre otros aspectos de la política del Gobierno central en esta materia han sido reiteradas por Amnistía Internacional, ACNUR, Cáritas, Red Acoge, Cruz Roja, CEAR , Save the Children o Cruz Roja, entre otros intervinientes.

Pero una de las cosas que llama la atención en el desarrollo de la comisión es que, de las 38 comparecencias que finalmente se van a producir, solo en un caso se trataba de un migrante. Fue el 16 de febrero por parte del marroquí afincado en Cataluña Karim Sabni El Garraf, de la Coordinadora Obrim Fronteres.Clavijo recuerda que la el PSOE rechazó su propuesta de celebrar alguna de las sesiones de la ponencia en algunos de los campamentos de acogida.

Seis alertas de salida en un día

La Guardamar Talía cerraba ayer el día con el traslado al puerto de Arguineguín de un centenar de inmigrantes rescatados de dos lanchas neumáticas a 154 kilómetros al sureste de Gran Canaria. Las dos zódiac fueron localizadas por la mañana por el avión Sasemar 103 al norte de Cabo Bojador (Sahara) mientras rastreaba la zona para comprobar varias a alertas de salida de pateras desde las costas africanas. Los servicios de emergencia recibieron en total seis alertas de salidas desde el Sahara y Marruecos hacia Canarias, cuatro de ellas lanchas neumáticas. Han sido encontradas cuatro: una patera que tocó tierra de madrugada en Lanzarote con un número no determinado de personas (han aparecido tres); otra patera rescatada cerca de la costa de Gran Canaria con 45 personas con un recién nacido a bordo y las dos neumáticas.