Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha avanzado al senador por La Gomera de ASG, Fabián Chinea, que su departamento “está trabajando con el Ministerio de Hacienda para que, con carácter inminente, es decir, en las próximas semanas, Canarias pueda disponer ya de los 30 millones de euros del programa de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales, incluido en los Presupuestos del Estado de 2021” .

Chinea expuso, durante su última intervención en el Senado, que “Canarias es la comunidad autónoma más afectada por la crisis económica y social provocada por la pandemia. La destrucción de empleo en las Islas triplica en el último año a la que padece el conjunto del Estado. Más de 280.000 personas se encuentran sin empleo y casi 90.000 permanecen en un ERTE” .

“En Canarias”, añadió el senador de ASG,“ en 51.950 hogares no se percibe ningún ingreso, y existen casi 100.000 familias en las que todos sus miembros activos están desempleados. De esta manera, en el Archipiélago hay 151.136 viviendas en las que no entra ningún sueldo y, o bien sobreviven gracias al subsidio de desempleo, o a través de ayudas sociales. En conjunto representan el 17,6% del total de las familias de las Islas. Pero hay que tener en cuenta que entre estas personas no se encuentran aquellas que se han visto afectadas por un ERTE, ya que estos son contabilizados comoocupados”. Chinea agregó que “nuestra formación política (ASG) valora el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar un escudo social que dé una oportunidad a todos aquellos que han perdido su empleo o han cerrado su empresa. Pero todos los recursos económicos son más necesarios que nunca. Los cabildos y los ayuntamientos son en Canarias los que afrontan, en primera línea, la atención de las familias más necesitadas. Y necesitan contar con los medios y los recursos que sean imprescindibles paraque nadie se quede atrás”.

El senador de ASG expuso, en su turno de réplica, que “las secuelas que está dejando la covid-19 en el mercado de trabajo de Canarias son más que evidentes. En una región donde el sector turístico aporta el 35% de su Producto Interior Bruto (PIB) y genera el 40% de sus empleos, su paralización, debido a las restricciones para viajar y la incertidumbre, tiene un efecto cascada en el restodesectoreseconómicos. Canarias cerró 2020 con una tasa de paro del 25,2%, la más alta de toda España, perdió el año pasado 113.000 puestos de trabajo y superó la barrera delos 280.000 parados”