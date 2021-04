La Fiscalía solicita tres años de cárcel para un hombre como presunto autor de un delito de odio, tras divulgar un número considerable de mensajes racistas y xenófobos en las redes sociales Facebook y Twitter, según la información adelantada ayer por los servicios informativos de Radio Club Tenerife.

El juicio a dicho individuo se celebrará el próximo martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Según la fiscal que lleva el caso, el individuo “ha estado vertiendo en las redes sociales (...), a través de su teléfono móvil (...) numerosos mensajes contra el colectivo musulmán y contra los inmigrantes, así como comentarios de ideología de extrema derecha, con la finalidad de incitar a que se adoptasen medidas violentas contra tales colectivos”.

Las publicaciones en Twitter se hicieron sin ningún tipo de restricción, mientras que las efectuadas en Facebook tienen carácter semipúblico.

Las expresiones fueron vertidas entre junio del 2017 y agosto del 2018. Es decir, durante más de un año.

Algunos de sus mensajes en Twitter son, por ejemplo: “no descansar hasta expulsar al moro invasor a rezar a su puto país; esto es España cristiana jamás musulmana y como tal fuera mezquitas”, el 18 de junio del 2017; “hijo puta negro de mierda yo ya armado para todos los días y el primero va a pagar por todos” y “negro de mierda para llamarte racista y vender droga sí son rápidos” (así comentaba un vídeo en el que un joven musulmán pegaba a una mujer en Francia) el 14 de julio del 2017; o bien “esto ya se nos va de las manos haber (sic) si espabilan ya coño que hasta no me carge (sic) algún moro mierda no hacen nada”, el 23 de julio del 2017.

Otros comentarios que impulsaron la intervención de la Guardia Civil y la acusación de la Fiscalía son: “me están dando ganas de dejarlo todo y dedicarme solo a matar moros haber (sic) si así cogen miedo y no vienen”, en referencia a los migrantes que llegan en pateras o cayucos.