Borja Suárez Melián, fotoperiodista, de 45 años, ofrece una parte de su inmenso trabajo en la exposición titulada SOS: Humanidad en peligro, incluida en la programación del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica (Espal) 2021, de Santa Lucía de Tirajana. El lema de esta edición del Espal 2021 es Migrar es un derecho. Esta muestra recorre sus 20 años del trabajo relacionado con la llegada de pateras y cayucos a Canarias, y que tiene vinculación con dramáticas historias, ilusiones, rescates y fallecidos.

“Lo que no se ve, no existe”, afirmó con rotundidad Borja Suárez Melián, natural de Casa Pastores, en Santa Lucía de Tirajana, que comenzó en la fotografía de forma profesional en el año 2000, después de haberlo hecho antes en radio y televisión, y trabaja en la agencia Reuters a partir 2007.

La exposición se halla en la sala Felo Monzón del Ateneo Municipal, en Vecindario, y se puede visitar de lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 horas, hasta el día 30 de abril. La muestra está compuesta por medio centenar de fotografías, de distintas medidas, que están ordenadas cronológicamente y abarcan diferentes temáticas.

Al entrar en la sala expositiva, a la izquierda, junto al cartel, vemos la primera foto: se observa a dos miembros de Cruz Roja que atienden a la niña de dos años de Mali, rescatada de una patera en marzo de este año, que sufrió una parada cardiorrespiratoria. Falleció días después en el Hospital Insular. “Fue uno de los momentos más duros para mí. Estábamos otro fotógrafo y yo allí, en Arguineguín [Mogán], sin poder hacer algo más para salvarla”, comentó.

Imágenes

La primera imagen que tomó de una persona fallecida relacionada con una patera está en esta exposición. Fue hecha en 2002 en la Playa del Águila, en San Bartolomé de Tirajana. En otra, un hombre aparece arrodillado rezando el Corán en la foto tomada en el Puerto de Arguineguín en 2006. “Casi todos hacen lo mismo, arrodillarse, rezar y agradecer haber llegado. Es como agarrarse a la fe”, afirmó.

No faltan en las que se ven mujeres rescatadas, como en la Playa del Águila, en 2019, como las fotos de varias tragedias: ocho jóvenes ahogados al encallar la patera cerca de la orilla en Órzola, en el municipio lanzaroteño de Haría, en noviembre 2020; y otra embarcación encalló en las rocas en Risco Verde [Agüimes] en septiembre de 2007 y hubo diez fallecidos. “Esa me dolió especialmente porque conozco el lugar muy bien. Cómo se puede morir tan cerca de la orilla”, se cuestionó. Tampoco faltan fotos de niños con vida. En una se observa aún la placenta y el cordón umbilical de un bebé que vino al mundo durante el rescate de una patera y que fue trasladado en 2020 por Salvamento al puerto de Arguineguín.

“Mi objetivo con esta exposición es concienciar sobre esta realidad, dar visibilidad a la inmigración, que no pase desapercibida, que no se mire a otro lado y que haya menos xenofobia. Se trata de denunciar y de que tenga repercusión. Aunque no vamos a solucionar los problemas el mundo, pongo mi granito de arena”, explicó el fotógrafo.

La otra intención de este profesional de las cámaras es que los niños y jóvenes “vengan a la exposición, se les explique y tomen conciencia de lo que está pasando. Recomiendo a las familias que sí vengan con los niños. Hay menores que oyen comentarios xenófobos en las casas”, declaró.

La hija de Borja Suárez, que ahora tiene 14 años, ha tenido que acompañarle y quedarse en el coche, incluso cuando era más chica, mientras él hacía fotos a los rescatados de una patera en Arguineguín. “Ella no está para nada traumatizada, sino todo lo contrario, muy concienciada”, aseguró.

“La llegada de personas que buscan un futuro mejor no va a parar. Ayer tarde [lunes para el lector] llegué de El Hierro, donde se vivió otra tragedia. Allí fui a trabajar. Nunca vamos a saber de qué calibre es realmente esta tragedia”, indicó. Un pesquero descubrió el pasado domingo un cayuco a 120 millas náuticas (222 kilómetros) al sur de la Isla del Meridiano. La embarcación zarpó hacía 18 días de Nuackchot (Mauritania), y venían en ella más de 60 personas. Sin embargo, los pescadores, que alertaron a Salvamento, descubrieron a 23 personas, cuatro de ellas ya fallecidas. “¿Dónde está el resto? ¿Cuántos se están quedando en el camino?”, se preguntó Suárez Melián.

Los temas sociales siempre le despertaron un gran interés, y ha colaborado con la Asociación Gran Angular Canarias a la hora de fotografiar y hacer documentales en Palestina, Cabo Verde, en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) y en la selva de Bolivia, con la Organización No Gubernamental (ONG) Solidaridad Médica España. También ha participado en proyectos en Gran Canaria.

Dos niños magrebíes en la autopista

El fotógrafo Borja Suárez, su mujer y la hija vivieron en marzo una experiencia casual y dura al ver a dos niños magrebíes de 15 años que caminaban por el arcén de la autopista en Playa del Inglés. “A pesar del conocimiento y la sensibilidad que tengo sobre esos temas, no pude parar. Seguimos hasta Vecindario, donde almorzamos los tres. Salimos sobre las cuatro de la tarde y cojo la autopista, y los vemos caminando a la altura de la salida de Vecindario. Se me partió el alma, más que venían caminando desde Playa del Inglés. Uno de ellos ya iba cojeando y no habían comido”, recordó el fotógrafo. Esta vez sí pudieron parar. Los niños se fueron del centro de menores de El Tablero y con la intención de ir a Las Palmas de Gran Canaria para colarse en un barco. Los convencieron y los llevaron de nuevo al centro.