El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, intentó ayer un esforzado ejercicio de defensa de su política en Canarias en el marco de la pandemia sanitaria por el covid-19 y sus secuelas económicas y sociales, y puso sobre la mesa el conjunto de medidas, la mayoría de ellas de ámbito estatal, para intentar demostrar que está haciendo “todo lo que está en su mano” para tratar de “amortiguar” los efectos de la crisis provocada por el “obligado cierre del trafico aéreo” y sus consecuencias en el sector turístico. Sánchez se batió ante el senador de CC, Fernando Clavijo, sobre la situación en las Islas desde hace un año por el efecto de lo que este llamó “las cuatro crisis de Canarias”, la sanitaria, la económica, la social y la migratoria, pero el jefe del Ejecutivo estatal no dijo ni una sola palabra sobre inmigración, una de las principales críticas del nacionalista.

En respuesta a una pregunta en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, Sánchez aseguró que compartía “buena parte del diagnóstico” que hizo el senador de CC sobre la situación de las Islas, pero le pidió él también reconociera que el Ejecutivo “está haciendo todo lo que puede” por las Islas y que los anuncios que se hacen a este respecto no es la “propaganda” que denuncia la formación nacionalista. “No puede negar la realidad y es que el Gobierno de España ha volcado muchísimos recursos económicos para, al menos, amortiguar en parte la situación en Canarias”, afirmó.

Sánchez trató de demostrar que no había “abandonado a Canarias” ante esas crisis a las que se refería Clavijo con una serie de datos, todos ellos ya conocidos, que siguen sin ser considerados por muchos sectores en las Islas como suficiente y determinantes para hacer frente a la situación actual. Tras recordar que ayer mismo se aprobaron en el Consejo de Ministros los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias correspondiente a 2021, se refirió a los 1.144 millones recogidos en el decreto de ayudas directas a autónomos y empresas y dificultades y mencionó que en dicha norma “se hace un distingo con Canarias como Baleares” por ser los territorios más dañados por la crisis.

Sánchez no se refirió sin embargo a los aspectos cuestionados por distintos sectores, que Clavijo le recordó, sobre los límites de esas ayudas –de las 538 actividades económicas activas en el registro mercantil, el decreto solo contempla 95 que pueden acceder a las ayudas, dejando fuera al 88 % de las empresas canarias–.

En todo caso, Sánchez insistió en las cifras de las medidas aprobadas de las que se ha beneficiado Canarias como los 551 millones del Fondo Covid del 2020, los 630 millones del Fondo de Recuperción de la UE, e incluso se remitió a los 7.154 millones totales de los Presupuestos del Estado de 2021.

Tras señalar finalmente que “habrá 3.000 millones del Plan de Recuperación para garantizar una mayor competitividad del sector turístico”, reclamó a CC apoyo a este plan, al tiempo que le ofreció “mano tendida” para “trabajar conjuntamente”. “Ustedes son una fuerza de gobierno, pues actúen como tal”, concluyó Sánchez sin haber respondido a ninguna de las referencias, todas muy críticas, de Clavijo en materia de inmigración.

Inmigración, “el colmo”

El dirigente de CC empezó señalando que “a Canarias se le ha acabado el tiempo y la paciencia” y que “ya no nos valen los discursos y la propaganda”. “Ustedes, en los perores momentos de nuestra historia, nos están dejando atrás y su discurso triunfalista es incapaz de tapar una realidad que cada vez es más descarnada”. Tras recordar que las Islas tienen 367.000 personas en paro o en ERTE; que más de 400.00 personas acuden diariamante a los bancos de alimentos; que hay 52.000 hogares “donde no entra ni un euro” y 96.000 familias con todos sus miembros en paro, Clavijo espetó a Sánchez que “esa es la realidad económica de Canarias y no la que le enseñan sus compañeros de partido cuando va de vacaciones a Lanzarote”.

El senador de CC dijo que “el colmo” del “abandono” hacia el Archipiéalgo lo representa la política migratoria, que “no solo vulnera todos los días los derechos humanos en esos macrocampamentos donde los migrantes pasan frío y hambre”, sino que además “está dejando a su suerte a Canarias”. Clavijo le pidió a Sánchez que le quitara el nombre de ‘Plan Canarias’ al conjunto de medidas que en esta materia el Ejecutivo ha puesto en marcha en el Archipiélago porque “es una vergüenza para Canarias y para Europa”. “Si usted es capaz de sentirse orgulloso de él llámelo ‘Plan Sánchez’”, reclamó Clavijo antes de añadir que “somos un partido de gobierno y le hemos tendido la mano aquí y en Canarias, pero se tiene que comprometer con Canarias porque CC nunca va ser cómplice del abandono y del desprecio a nuestra tierra”.

Los 30 millones para la pobreza “en próximas semanas”

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, avanzó ayer al senador por la isla de La Gomera, Fabián Chinea, que su departamento “está trabajando con el Ministerio de Hacienda para que, con carácter inminente, es decir, en las próximas semanas, Canarias pueda disponer ya de los 30 millones del programa de lucha contra la pobreza incluidos en los Presupuestos del Estado de 2021”. En la sesión plenaria celebrada ayer en la Cámara Alta, la nueva titular de Derechos Sociales respondió al senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) que su Ministerio está “preocupado por la situación por la que atraviesa Canarias y ocupado en la búsqueda de soluciones”. Chinea expuso, durante su intervención, que “Canarias es la comunidad autónoma más afectada por la crisis económica y social provocada por la pandemia. La destrucción de empleo en las Islas triplica en el último año a la que padece el conjunto del Estado. En Canarias”, añadió el senador de ASG, “en 51.950 hogares no se percibe ningún ingreso, y existen casi 100.000 familias en las que todos sus miembros activos están desempleados; hay 151.136 viviendas en las que no entra ningún sueldo y, o bien sobreviven gracias al subsidio de desempleo, o a través de ayudas sociales”.