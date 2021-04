El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró ayer que el Archipiélago recibirá este año 2.000 millones adicionales al presupuesto procedentes del Estado, unos recursos que están “garantizados” y que se sumarán a los 9.500 millones de las cuentas autonómicas ya aprobadas. De esta manera, Rodríguez elevó las previsiones que había hecho inicialmente el Gobierno de Canarias, que cifraban en 1.000 millones los recursos extra que recibiría la comunidad, procedentes del fondo React-EU y del fondo extraordinario de financiación de las comunidades.

El también vicepresidente canario destacó, –durante su comparecencia para explicar el decreto a través del que el Ejecutivo regional tratará de agilizar de planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU–, que habrá una discriminación positiva en el reparto de estos fondos extra procedentes de Europa, aunque precisó que para conocer la cantidad total que recibirá finalmente Canarias, habrá que esperar a que sean aprobados de manera definitiva, algo que no sucederá, al menos hasta el verano.

Los grupos de la oposición acusaron al Ejecutivo canario de opacidad en el sistema de reparto de los fondos que vendrán de Europa. Mientras el portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, criticó que de acuerdo con el decreto ley impulsado por el Gobierno no se les dará publicidad, ni en el registro ni a través del boletín oficial, a los convenios que la administración firme con otros organismos; el diputado popular Carlos Esther se quejaba de que el Gobierno no hubiera incluido la creación de un organismo independiente para “hacer un estudio exhaustivo y repartir esos fondos”.

La portavoz de Ciudadanos (Cs), Vidina Espino, advirtió al equipo de gobierno que la distribución de estos fondos no puede ser “un reparto para amiguetes” y lamentó que la comisión creada para la gobernanza y planificación de estos recursos esté formada por el propio Gobierno de Canarias, a quien acusó de “no querer testigos” de este reparto. Al mismo tiempo, avisó de que no permitirían que se repitan “casos como el de la compañía Plus Ultra” y recordó que en Canarias ya ha existido un caso “extraño”, en el que se le adjudicó a la aerolínea One Airways los vuelos a China para traer material sanitario, a pesar de que no disponía del certificado aéreo necesario para realizarlos.

Ayudas a las pymes

El pleno del Parlamento de Canarias abordó también el estado de las ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, detalló que en el caso de las autonómicas, ya se ha ordenado el pago de cerca de cinco millones de euros de los 84 millones que conforman esta convocatoria, más de un mes después de que se iniciara el proceso de solicitud.

Torres manifestó que el Gobierno regional ha tratado de agilizar al máximo el procedimiento arbitrando mecanismos “para hacerlo lo más rápido posible, que es lo que están pidiendo los empresarios y autónomos”.

El presidente también sacó pecho por el trato diferencia que ha tenido Canarias en el reparto de las ayudas a nivel estatal, ya que el Archipiélago recibirá 1.144 millones de euros de este fondo, –cuatro veces más de lo que le corresponde según su población–, ya que se trata de la comunidad más afectada por la crisis provocada por el coronavirus. Torres señaló que esta condición se debe reconocer porque es “justo” y apuntó que el Gobierno canario está negociando con los diferentes ministerios para poder obtener “el mejor convenio posible”.

“No es un regalo”, le recriminó el diputado nacionalista Pablo Rodríguez, ya que Canarias es la comunidad que “más lo necesita” y le reprochó que solo una de cada ocho pymes del Archipiélago podrán acceder a estas ayudas.

Por otro lado, Torres se mostró preocupado de las consecuencias que puede tener el fin del estado de alarma, –que previsiblemente será el 9 de mayo–, en el escudo social que se ha armado contra los efectos de la crisis. El presidente canario insistió en que el Gobierno central deberá adoptar algunas medidas para prolongar la suspensión de los desahucios o la prohibición de efectuar cortes de agua y luz más allá de esta fecha.