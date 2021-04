El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha elevado este martes a 2.000 millones de euros los fondos adicionales de que dispondrá la comunidad autónoma en 2021, que se suman a los 9.500 millones de su propio presupuesto.

Cuando se aprobó el presupuesto autonómico Rodríguez calculó que a lo largo del año se incorporarían otros mil millones de fondos estatales, pero ahora ha situado los fondos adicionales "que hemos captado" en 2.000 millones.

El vicepresidente, que hizo este anuncio durante una comparecencia en el pleno del Parlamento para hablar del decreto de planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU, no quiso entrar en detalles sobre esos fondos adicionales, aunque destacó que el plan de ayudas estatales para las empresas ha asignado a Canarias 1.144 millones de euros, "cuatro veces por encima de los que corresponden por población".

También habrá una discriminación positiva en el reparto de fondos europeos React EU (de los que 630 millones corresponden a Canarias), indicó el vicepresidente, quien precisó que para conocer la disponilidad de recursos en el instrumento europeo Next Generation EU habrá que esperar a que alrededor del verano sean aprobados de forma definitiva por el Consejo Europeo.

Lo primero para que lleguen los fondos del mecanismo europeo es salvar el obstáculo del Tribunal Constitucional alemán, que ha parado la firma del acuerdo al tratarse de deuda mancomunada europea.

Después España tiene que remitir a la Comisión Europea su plan de recuperación nacional, luego esta tiene dos meses para aprobarlo y finalmente el Consejo Europeo dar su visto bueno definitivo en julio, lo que permitirá que entonces, si todo sale según lo previsto, el 13 por ciento de los fondos comprometidos se liberen, indicó Rodríguez.

Así que desde que Europa aprueba sus fondos de recuperación en verano de 2020 por 390.000 millones de euros hasta que se aprueban pasa un año, mientras los Estados Unidos han aprobado ya su plan de 3,9 billones de dólares, dijo Rodríguez para relativizar la importancia de los recursos europeos.

Para poder gestionar esos recursos se ha aprobado el decreto de organización de la administración autonómica, que permitirá agilizar los trámites y los proyectos que presenten administraciones e iniciativa privada sin menoscabo del control y de los derechos, de manera que se aprovechen al máximo los fondos, explicó el vicepresidente.

El portavoz del grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, denunció que el Gobierno de Canarias no ha incluido en su decreto de reorganización administrativa el plan Reactiva, acordado entre las fuerzas políticas y agentes sociales precisamente para alinear las inversiones con los fondos europeos.

Carlos Esther, del PP, acusó al Gobierno de Canarias de "vender esperanza" sobre unos fondos europeos que no llegan y mientras tanto las empresas cierran y el 35% de los canarios no puede trabajar, con un ejecutivo que no ejecuta ni sus competencias ni sus remanentes para paliar la situación.

El representante del PP reclamó la creación de un organismo independiente con expertos y representantes de las fuerzas políticas para hacer un estudio de los proyectos y del reparto de los fondos europeos.

La portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, denunció que la comisión creada para la gobernanza y planificación de los fondos europeos está formada por el propio Gobierno de Canarias, así que no van a rendir cuentas porque "no quieren testigos".

Espino pidió "rigor, transparencia y participación" para garantizar que los fondos europeos sirven para transformar la economía y no sean "un reparto para amiguetes o un reparto de favores".

Mauricio Aurelio Roque, del PSOE, aseguró que el control y la intervención de los fondos está garantizada como la de todos los fondos comunitarios y afirmó que no hay que confundir simplificación administrativa con falta de control.

La diputada de Nueva Canarias Esther González afirmó que las medidas aprobadas por el Gobierno de Canarias garantizan la planificación y el control riguroso pero flexible de los fondos europeos, que contribuirán a los cambios económicos y sociales en clave de sostenibilidad y digitalización.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, consideró que la respuesta europea ante esta crisis ha sido la correcta y confió en que los fondos permitan la reconversión y diversificación de la economía en Canarias para superar la crisis social que deja la pandemia.

Para Melodie Mendoza, de ASG, la carga de trabajo para la administración se va a multiplicar para poder gestionar en plazos muy cortos los proyectos que se financien con los fondos europeos, lo que requiere de agilización de los contratos y más recursos humanos para la Comunidad Autónoma.