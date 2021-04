La solidaridad interterritorial llega a cuentagotas. Hasta ahora solo se han derivado a otras comunidades autónomas a 32 migrantes menores de edad, a pesar de que el Gobierno de Canarias asume actualmente la tutela de 2.600, según los últimos datos de la Consejería de Derechos Sociales. Cuando comenzaron los traslados a otras regiones –el pasado 10 de marzo– había 2.634 menores en el Archipiélago. A esa cifra cabe restar una veintena de personas cuyas pruebas óseas determinaron que son mayores de edad. Por lo que, tras la llegada de varias pateras en las últimas semanas con menores no acompañados, el Ejecutivo canario sigue sin poder rebajar el volumen de jóvenes que tutela.

A principios de marzo salieron diez chicos hacia Castilla y León, que fue la primera región en ofrecer acogida, y hace dos semanas partieron otros 14 hacia Extremadura y ocho hacia Navarra. La Consejería de Asuntos Sociales ya tiene pactadas 177 plazas repartidas entre las comunidades que ya han recibido menores y otras como Cantabria (20), Valencia (18), Cataluña (43), Asturias (16) y Galicia (20). Además, Aragón, Castilla–La Mancha y País Vasco han mostrado su interés por acoger a niños y jóvenes migrantes pero falta por concretar los detalles del acuerdo y fijar el número de plazas disponibles. Hay comunidades autónomas como Madrid, Murcia o Andalucía que ni siquiera han iniciado conversaciones con Canarias para tutelar a menores migrantes.

El aumento de la presión en la llegada de irregulares pertenecientes a grupos vulnerables, como son las mujeres y los menores de edad, ha hecho saltar las alarmas de las instituciones y de las oenegés. En las últimas semanas, las Islas han recibido varias pateras con un número inusual de menores, tanto acompañados como solos. De los 23.000 migrantes que llegaron a las costas de Canarias durante el año pasado, el 15% eran menores de edad y el 4,8% eran mujeres, según datos aportados por Cruz Roja.

Unos 30 alojamientos

Actualmente hay 420 jóvenes migrantes alojados en establecimientos turísticos, ya que la red de centros para atender a menores se quedó pequeña hace muchos meses. Durante la crisis migratoria, el Gobierno de Canarias hizo un esfuerzo para a habilitar casi una treintena de recursos alojativos, con los que dar respuesta a la creciente cifra de menores bajo su tutela. Hasta ahora, el Archipiélago contaba con apenas 600 plazas para niños y jóvenes no acompañados, por lo que la capacidad de acogida de las Islas se manifestaba escasa. En Canarias hay 2.000 menores migrantes pendientes de las pruebas de determinación de edad.

La Mairena

Concepción Arenal

El cuerpo sin vida de una mujer de origen subsahariano fue encontrado ayer flotando en el mar en aguas próximas a Fuerteventura, según informó Salvamento Marítimo. El cadáver, que llevaba un chaleco salvavidas, fue avistado a unas 20 millas al sur de la Isla por el pesquero

que pasaba por la zona y avisó a los equipos de emergencia. Tras la alerta, la Guardamar

Aparece el cuerpo sin vida de una mujer subsahariana

salió en su busca y recuperó el cuerpo de la mujer hacia las 13:00 horas, que trasladó al puerto de Las Palmas de Gran Canaria. No hay constancia de que ninguna patera haya naufragado en aguas de Fuerteventura o de Lanzarote de manera reciente, pero el 24 de marzo pasado, una embarcación con cerca de 50 migrantes, que salió de Tarfaya (Marruecos), solicitó ayuda porque tenía dificultades en la navegación, y aunque Salvamento Marítimo intentó localizarla durante varios días, no la encontró. Precisamente, en las últimas horas se ha retomado la búsqueda de otra embarcación al sur de Gran Canaria. El avión Sasemar 103 de Salvamento Marítimo no ha podido localizar a los 17 ocupantes de una patera, once varones, cinco mujeres y un menor, que partió de las costas del Sáhara Occidental, por lo que vuelve a intentarlo hoy desde primeras horas. | EFE