Coalición Canaria-PNC considera "lamentable" la reclamación del Gobierno de Canarias en el marco del Foro Canario de Inmigración de una ley que imponga el reparto de menores migrantes no acompañados.

La secretaría ejecutiva de Derechos Sociales, Cristina Valido, acusa al presidente canario, Ángel Víctor Torres, y a la titular de Derechos Sociales, Noemí Santana, de "desconocimiento total" de la normativa vigente que permite la redistribución de los menores y les exige gestionar con "más rigor" la crisis migratoria.

La dirigente nacionalista recuerda al Gobierno socialista en un comunicado que sí hay mecanismos para la redistribución de los menores, en concreto, la Ley Orgánica 2/2009, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Además, recuerdan los nacionalistas que ya en el año 2006, los dispositivos de acogida de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias sufrieron una fuerte presión demográfica de menores no acompañados de origen subsahariano, situación que derivó en la aprobación del citado Programa Especial para el traslado y atención a menores extranjeros no acompañados a la península desde las Islas.

Posteriormente, en septiembre de 2018 se creó la "Mesa de Coordinación Interterritorial para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados", con el fin de facilitar la interactuación y coordinación de todas las instituciones y Administraciones vinculadas en su atención.

Una mesa integrada por el Gobierno del Estado y las Comunidades Autónomas para coordinar la acción en una materia tan sensible y que desde CC-PNC "hemos solicitado que se convoque de forma urgente por el Gobierno de Torres, que ha hecho oídos sordos y que no haya sido capaz de gestionar eficazmente las competencias en materia de menores", lamenta Valido.

La responsable de Derechos Sociales ha denunciado en más de una ocasión que "Canarias no puede afrontar sola la crisis migratoria".

En particular, en el caso de la acogida de menores no acompañado ya advertimos que "no se puede gestionar la redistribución de más de 2.700 menores a golpe de llamadas a los consejeros de Derechos Sociales de las Comunidades Autónomas, requiere del uso de las herramientas que ya se han usado con anterioridad y que han demostrado, ser efectivas, por lo que no entendemos que se pida ahora, un año después del repunte migratorio una nueva normativa desde el Gobierno canario, cuando ha sido incapaz de utilizar los mecanismos actuales".

Desde la organización nacionalista siempre se ha exigido que el Gobierno de Canarias aplicara las medidas y normativa con el fin de que "se aplicara la solidaridad interterritorial y poder ofrecer así las condiciones de vida más apropiadas para los menores, teniendo en cuenta las especiales condiciones de vulnerabilidad de estos grupos poblacionales", indica Valido.