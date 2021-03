El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, dijo que el Gobierno de España “está perdiendo el control de la seguridad de sus fronteras”, porque “está vendido a los de fuera” y al “globalismo internacional”. Para el diputado de ultraderecha, es paradójico que los migrantes en situación irregular viajen a Canarias sin ningún control sanitario ni documentación, mientras que los españoles tienen que acreditar el motivo y hacerse pruebas. Apuntó que “eso no ocurre en ningún país del mundo”. Para Ortega Smith, el Ejecutivo de Sánchez sufre chantaje de países africanos de origen o tránsito de migrantes. “O me das dinero todos los años, o me das todoterrenos o me facilitas que mis productos agrícolas, ganaderos o pesqueros entren en el mercado español, aunque no hayan pasado los mismos controles que los españoles; o te lleno tus fronteras” de presión migratoria.

A su juicio, autoridades africanas utilizan “la vida de estas personas como chantaje y los gobiernos, como el actual sociocomunista o el cobarde del PP, han accedido, pensando que al chantajista se le calma a base de pagarle lo que exige”. “No se han dado cuenta de que el chantajista (gobiernos corruptos africanos), a base de mandarle dinero o lo que pida, cada vez va a exigir más y poner el precio más alto”, indicó. “Hoy son más de veintitrés mil, mañana serán cien mil y pasado un millón” de migrantes, apuntó, a la vez que lamentó que España colabore en ese proceso.

Ortega Smith habló ayer junto al Mercado Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Advirtió de que “el turismo ya no viene, principalmente porque algunos políticos irresponsables han mirado hacia otro lado ante los problemas”. El diputado de Vox también visitó el campamento de Las Canteras, en La Laguna, donde dos activistas antifascistas le criticaron sus argumentos “racistas”. “Vemos con dolor en el corazón, que es triste, lamentable, indignante... Ver a esos jóvenes africanos que han sido engañados y que están siendo utilizados”, comentó el parlamentario de Vox.

Ortega Smith explicó que sus familias han puesto ingentes cantidades de dinero y que se han podido hipotecar por diez o quince años “para mandar a uno de los suyos en un viaje suicida, un viaje de la mentira y del negocio de las mafias; los hemos visto con cara de frustración y de desesperación”. Indicó que los migrantes “te miran a los ojos” y preguntan “¿dónde está la tierra prometida, el Edén, esa Europa que nos iba a dar trabajo a todos”. Según Ortega, “detrás de esa vida (...) hay gobiernos miserables que negocian con la vida y esperanzas de futuro de sus compatriotas; y estoy hablando del Gobierno marroquí”. Y se pregunta: “¿es tolerable que el rey de Marruecos viva en palacios, tenga yates, y permita que sus jóvenes tengan que salir de sus fronteras jugándose la vida?; y encima negocia luego con España”. Dijo que el Gobierno alauí obliga a que las repatriaciones sean “en sus propios aviones y exigiendo a cambio inundar el mercado español con sus tomates y verduras”. “Malditos los racistas que viven en palacios”, señaló Ortega Smith.

En relación a los migrantes que llegan a las islas, preguntó: “¿es que nadie les ha dicho que los jóvenes canarios necesitan esas ayudas que están entregando a jóvenes africanos para poder labrarse un futuro?”. Indicó que “más de 2.500.000 euros” cuesta mantener a quienes llegan en situación irregular. Aclaró que “nosotros defendemos esa inmigración legal, que en origen seleccione a los que pueden venir porque aquí tengan garantizado un puesto de trabajo y que vengan de verdad a cubrir necesidades”.