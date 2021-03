El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado en la segunda jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad que es "una evidencia que hay actividad económica" pese a las medidas de restricción que impone la pandemia, y ha querido dejar claro que lo más importante en estos momentos es "salvar vidas" y "controlar los contagios".

Tras intervenir los grupos que apoyan al Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres respondió a la portavoz del Grupo Socialista que el Gobierno "ni renuncia ni lo va a hacer" al programa con el que se comprometió en la investidura, y añadió que, quizás, lo que hace falta es un "poco de reconocimiento" por parte de los partidos de la oposición a la labor que está desarrollando el Ejecutivo.

Torres señaló que teniendo en cuenta la dificultad de las circunstancias y los derechos de las personas que reclaman más, "hoy es una evidencia que hay actividad económica" pese a la pandemia e insistió en que salvar vidas es ahora clave. En este sentido, aseguró que con más contagios y con una evolución de la pandemia peor, Canarias hubiera tenido más muertos "sin ninguna duda". Por ello, recalcó que controlar los contagios y abrir la economía es ahora el principal objetivo del Gobierno.

📽️ Resistir es hacer el mayor esfuerzo para los más vulnerables. Resistir es poner entre todos el mayor esfuerzo para alcanzar lo que nunca antes pensábamos que íbamos a perder, la normalidad.



🗣️ @avtorresp #DENCanarias21 #CanariasIslasSostenibles pic.twitter.com/mi8O6KwyXJ — Presidencia GobCan (@PresiCan) 24 de marzo de 2021

El presidente hizo hincapié en que el único culpable de la situación actual es el virus, responsable de que Canarias haya perdido el año pasado 11.000 millones de euros y que se haya producido una caída del 20% de su PIB porque "todo es absolutamente sanidad".

Sobre la intervención del portavoz del Grupo de Nueva Canarias, el jefe del Ejecutivo puso en valor que haya hecho un diagnóstico correcto de la realidad y, también, que haya expuesto la situación de la que partía el Pacto de las Flores al entrar en el Gobierno. "A quienes criticaban de falta autocomplacencia, tienen que tener la humildad de decir que así estaban las cosas cuando llegó este gobierno en 2019".

En materia migratoria, apuntó que el Gobierno de Canarias "las cosas se están haciendo bien" dentro de sus competencias, que es la tutela de los menores extranjeros no acompañados, y, sin ser su competencia, aportando infraestructuras, medios y recursos para la acogida de los mayores. Por ello, dijo que hay que seguir exigiendo y aseguró que ahí "no va a haber ninguna fisura". "Pondremos la defensa de nuestra tierra frente al Gobierno que esté en Madrid. No seremos cómplices de quienes pretenden que todo el fenómeno migratorio se quede en Canarias", recalcó el presidente.

Por otro lado, señaló que hubiera sido un "drama" para Canarias no tener Presupuestos Generales del Estado en 2021, y añadió que unos presupuestos prorrogados hubieran supuesto la convocatoria de elecciones en medio de la pandemia; poner en riesgo los fondos europeos, y no hubiera traído a Canarias los convenios que están recogidos en el REF y en los PGE.

Con respecto a Sí Podemos Canarias, compartió la defensa de lo público que hizo su portavoz, Manuel Marrero, y aclaró que es algo que simboliza la acción del Gobierno canario y que ahora se ha mostrado "imprescindible". Asimismo, si bien reconoció que el Ejecutivo no está siendo capaz de llegar a todas las personas que requieren de ayuda, "llega a más que antes". "Esto no es autocomplacencia; es una evidencia", subrayó Torres.

En respuesta al portavoz parlamentario de ASG, coincidió en la urgencia de diversificar la economía canaria y agregó que el archipiélago sólo dispone de cinco años, hasta 2026, para hacer que los fondos europeos lleguen no sólo al turismo, sino también a otros sectores económicos, por lo que espera que esos fondos lleguen "cuanto antes". A este respecto, compartió que se tiene que aplicar el REF, y si es preciso modificarlo.