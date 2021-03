La intervención de Australia Navarro, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias y presidenta del PP en las Islas, fue una de las más duras en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad celebrado ayer en la Cámara regional. La popular reclamó el cese de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, porque “lo que está ocurriendo en la Consejería de Derechos Sociales en manos de Podemos es un escándalo incalificable, y su cobardía [del presidente] para cesar a la consejera y poner orden en este desastre no tiene nombre”, en referencia a la gestión de la dependencia y las ayudas sociales. “Se ha convertido en el campeón absoluto” del desequilibrio social, acusó al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, al que tachó de actuar con “vanidad y arrogancia” aparte de que ha utilizado la pandemia para esconder su ineficaz gestión en el Gobierno y en la crisis sanitaria. Solo se ha dedicado a “presumir” y a hacer “propaganda”, espetó.

“Cero errores, cero autocrítica y cero asumir responsabilidades”, arremetió Australia Navarro contra Torres. La portavoz considera que al presidente canario le ha faltado “valentía, voluntad y coraje” para afrontar la situación actual y sostiene que la única prioridad de los miembros del Ejecutivo ha sido “salvar sus puestos y su pacto florero”, en referencia a la alianza cuatripartita, conocido como el pacto de las flores .

Recriminó a Torres que vive “obsesionado” por la propaganda, lo que ha provocado que el Ejecutivo “se haya convertido en una máquina de hacer humo para convencerse de que la pandemia tiene la culpa de todo lo malo y el Gobierno de todo lo bueno”. “Tiene usted una visión tan sesgada, tan parcial y tan tergiversada de su propia gestión, que le incapacita por completo para asumir el resto que tenemos por delante”, prosiguió Navarro en su intervención, ante la mirada atenta del presidente que no paraba de tomar notas. Para Navarro, Torres no tiene un plan ni remota idea de cómo afrontar la situación actual y se pasa el día improvisando, como hizo con el Plan Reactiva, que “se inventó para celebrar su particular Día de Canarias” y hoy “solo es humo”. En materia migratoria, criticó que permita al Gobierno de España “tapar una vergüenza escondiendo a los inmigrantes en un barranco o en barracones en ruinas”.

Navarro preguntó dónde están cuestiones como las políticas activas de empleo, los fondos del plan integral de empleo, la formación profesional, las competencias digitales, los puestos de trabajo, la política energética, el apoyo a la digitalización y al teletrabajo y dónde esconde el informe de ejecución presupuestaria. En opinión de la popular, el Gobierno canario ha suspendido. La presidenta del PP achacó asimismo a Torres que defendiera el comunismo en una entrevista.

Torres respondió con brío A su juicio, Navarro no estuvo en el mismo debate que él porque parecía que todo lo llevara escrito previamente sin escucharlo. Le recriminó que en 30 segundos oyera términos como “infame, grosero o indecente”, y la tildó como “la campeona del descalificativo”. “Están empeñados en poner notas pero eso lo harán los ciudadanos en las urnas”, recalcó. Contraatacó con que el PP optó por salvar a los bancos antes que a la clase trabajadora en la anterior crisis, y pidió a la portavoz del PP que “no se acerque tanto a Vox” y defienda la democracia y las diversas tendencias ideológicas, entre ellas el comunismo o el socialismo, que “no son insultos”.