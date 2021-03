El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento regional, Luis Campos, ha reconocido este miércoles que el Gobierno canario, del que forma parte su partido, ha cometido errores durante la pandemia, pero ha asegurado que su actuación ha estado por encima de la media española.

Durante su intervención en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, Luis Campos ha recordado que el coronavirus lo ha impactado "todo", primero en lo sanitario y después en lo social y en lo económico.

Luis Campos ha apuntado que en el debate sobre el estado de la nacionalidad hay que ser capaces de analizar cómo está Canarias y cómo han actuado sus instituciones y la sociedad, y ha subrayado que es esencial primero hacer un diagnóstico de la situación, para luego analizar cómo se ha actuado y después decidir las medidas para salir de uno de los momentos más difíciles.

El portavoz de NC ha señalado que el actual es uno de los momentos más duros, con datos como más de 283.000 personas desempleadas, casi 90.000 en erte y el desplome del PIB superior al 20 puntos.

Pero eso, ha destacado, es preciso contextualizarlo y decir los motivos por lo que se ha llegado a esa situación, algo que ha su juicio no ha hecho la oposición.

Y para dar contexto recordó que en 2019, un año antes de que apareciera el coronavirus y de la formación del actual gobierno, y en el que la economía crecía "como nunca" en el archipiélago, Canarias encabezaba las peores situaciones en educación y dependencia.

Luis Campos ha manifestado asimismo que la respuesta a esta crisis ha sido la opuesta a la que en la anterior tuvieron quienes gobernaban, y en esta ocasión se volcaron todos los recursos en salvar vidas e intentar paliar la difícil situación económica y social.

El portavoz de Nueva Canarias ha reconocido que "nada de lo que hagamos será suficiente", y ha criticado que desde el grupo Nacionalista se diga que el actual es el peor gobierno en el peor momento, cuando esa formación (CC-PNC-AHI) "nos dejó a la cola" de España en todos los parámetros y que en la anterior crisis tuvo como seña de identidad "los recortes".

Luis Campos ha reconocido asimismo que el Gobierno canario ha cometido errores y ha podido hacer algo más pero "ha estado por encima de la media" española en la toma de decisiones, y como ejemplos puso que se contrataron más docentes y sanitarios que en cualquier otra comunidad para reforzar los sistemas sanitarios y educativo y se reforzaron las ayudas sociales, se aplicaron ayudas a la vivienda y a las empresas.

El dirigente de Nueva Canarias reconoció la labor de una parte de la oposición al apoyar el plan Reactiva y durante su intervención se centró en la Consejería de Hacienda, al frente de la cual está Román Rodríguez, de su partido, y que, según Luis Campos, tomó la iniciativa y se han aprobado dos presupuestos expansivos a pesar de perderse ingresos por recaudación.

Luis Campos ha señalado que desde ese departamento del Gobierno canario se aplicaron bonificaciones fiscales, se bajó el IGIC sanitario al cero por ciento, se plantearon aplazamientos de deuda, se puso en marcha el plan de ayudas directas más potente proporcionalmente de España para autónomos y empresarios, y se ha bajado el periodo de pago a proveedores a 16 días.

El portavoz de Nueva Canarias ha señalado que su formación exigirá al Gobierno que se mantenga el esfuerzo en lo público, de forma que se refuerce el plan de choque contra las listas de espera, se atienda de forma adecuada a patologías no covid y se destine el 5 por ciento del PIB a educación, entre otras medidas.

También ha hablado de la necesidad de replantearse la economía, de forma que se mantenga fuerte el ámbito turístico pero cambiando algunas de sus políticas para adaptarse a un modelo de sostenibilidad, y se ha referido a la crisis "estructural" que es la lucha contra el cambio climático.

Luis Campos ha pedido asimismo no olvidarse del pueblo saharaui y por ello ha reclamado un referéndum de autodeterminación, y ha criticado la "nefasta" gestión de la crisis migratoria por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España, para destacar que no se permitirá que no se respeten los derechos humanos.

El desarrollo del Estatuto de Autonomía ha sido otra de las peticiones de Luis Campos, quien ha asegurado que se remontará este momento de crisis gracias a la sociedad, a los profesionales del sector público, de los empresarios y trabajadores y porque "tenemos un gobierno sólido, cohesionado, y que siempre dio la cara".

"Y lo vamos a hacer desde el autogobierno", ha declarado Luis Campos, quien ha trasladado a la sociedad el mensaje de que hay esperanza, que ha centrado en la vacunación.