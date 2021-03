El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, está convencido de que las Islas ya han tocado fondo. De que la crisis del coronavirus no puede ir a peor. Tiene la “certeza” de que el Archipiélago “está saliendo del túnel”. Así lo aseguró el jefe del Ejecutivo regional en la primera jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad, el primero al que se enfrenta el socialista tras la supresión de la edición de 2020 por la pandemia.

En un discurso que osciló entre el reconocimiento de la gravedad de la crisis –“el sufrimiento está siendo demasiado largo”– y varias dosis de optimismo –“saldremos de esta”–, Torres no tardó en hacer el primer gran anuncio. El más esperado y el más arriesgado. Canarias está en condiciones de tener vacunado contra la covid-19 al 70% de su población antes de que termine el verano. Si se cumple la previsión del dirigente autonómico, las Islas habrán alcanzado la inmunidad de rebaño como muy tarde en septiembre. “Les avanzo la mejor de las noticias”, dijo el presidente, que, no obstante, se curó en salud por si no se cumplen los compromisos del Gobierno central. Por eso se apresuró en puntualizar que la inmunidad de grupo es un objetivo que depende más de Madrid que de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. Sin vacunas suficientes, el anuncio se quedará en nada. “Si nos dan la materia prima”, precisó Torres. Es decir, si el Ejecutivo de Pedro Sánchez envía los antígenos necesarios.

En caso de que la hoja de ruta no se tuerza, la Comunidad Autónoma cuenta con el equipamiento y el personal necesarios para vacunar cada día a 30.000 personas. Pero antes, en lo que resta de marzo y a lo largo de abril, el Ministerio de Sanidad deberá enviar a la región 336.000 nuevas dosis de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Algo que el Ministerio dirigido por la también socialista Carolina Darias “acaba de confirmar”, afirmó Torres.

De la crisis sanitaria a la social

El presidente, que no llegó a las dos horas de discurso, dedicó la mayor parte del tiempo, como era de esperar, a la crisis sanitaria y a la consecuente crisis económica y social. Pero aprovechó también para regar las flores del pacto y para alabar las políticas anticrisis del Gobierno de su correligionario Pedro Sánchez. En todo menos en lo relacionado con la inmigración.

Tras las imágenes de centenares de personas hacinadas en el muelle de Arguineguín, o las más recientes del insalubre campamento de Las Raíces, el jefe del Ejecutivo canario mostró su oposición –su “rotunda” oposición– a que las Islas se conviertan en cárcel permanente para los migrantes. Insistió en la necesidad de que el pacto europeo de migración y asilo instaure la “solidaridad obligatoria” en los Estados miembros, de modo que todos los países tengan que responsabilizarse de una parte alícuota de estas personas. “Ni voy a permitir que Canarias asuma en soledad la gestión de la crisis migratoria ni voy a tolerar que miren para otro lado quienes deben implicarse en la respuesta”, subrayó el líder socialista sin especificar si se refería al Gobierno del Estado, al Ejecutivo comunitario o a ambos.

Los diputados de los partidos del pacto de las flores –PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera– aplaudieron en varias ocasiones al presidente, aunque en ninguna con especial énfasis. Lo hicieron cuando Torres, tratando de poner sordina a los amagos de crisis interna en el Gobierno –el último por el polémico nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía–, aseguró que el cuatripartito es más sólido cuanto mayores son las adversidades. “Las adversidades han intensificado el compromiso adquirido para la defensa de los valores que simboliza este pacto de progreso”, subrayó.

Pero fue la crisis, o más bien las crisis, las que acapararon el discurso de apertura del debate sobre el estado de la nacionalidad. Ángel Víctor Torres, como sus antecesores en la Presidencia, se había guardado varios ases bajo la manga en las semanas anteriores a la cita de ayer en el Parlamento. Varios anuncios que el presidente se reservó para cuando subiera a la tribuna de la Cámara. Dos de especial relevancia: el decreto de agilización administrativa para no desaprovechar los dineros provenientes de Bruselas y el Plan de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes.

El Gobierno ya tiene listo el decreto para desburocratizar los fondos europeos

Aunque no concretó la fecha, Torres adelantó que el decreto de agilización administrativa para los fondos europeos se aprobará “en una de las próximas sesiones” del Consejo de Gobierno. El texto, que ya tiene el visto bueno de la comisión de secretarios técnicos del Ejecutivo, es una herramienta “fundamental” para no perder ni un solo euro de los fondos extraordinarios que vendrán de Europa.

Canarias es una de las regiones con los porcentajes más bajos de ejecución presupuestaria desde la inauguración de la etapa autonómica. Sobre todo en las inversiones. ¿Qué quiere esto decir? Pues que no se gastan las cantidades consignadas en los presupuestos, que si se consignan diez millones para obras de carreteras, por ejemplo, es más que probable que a final de ejercicio no se hayan podido invertir esos diez millones de euros. Algo en lo que tiene mucho que ver la enorme burocratización de la Administración autonómica, un exceso de trámites que en ocasiones incluso echa por tierra los proyectos. Con el decreto que se aprobará en las próximas semanas, el Gobierno de Canarias intenta remover esos obstáculos administrativos para que no afecten a la ejecución de los fondos europeos. Para que los proyectos que se financien con esos dineros se lleven a cabo en tiempo y forma.

En cuanto al plan de apoyo al emprendimiento, Torres anunció que se aprobará en la primera semana de abril –en apenas días– y que cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros. Se trata de un programa cuatrienal, con lo que su ejecución irá más allá de la actual legislatura, del que el presidente no dio más detalles.

Con el dinero de la UE se instalarán placas solares en las azoteas de los edificios públicos

Transformación verde

Al margen de la situación socioeconómica, el de la transición ecológica fue otro de los asuntos en los que más tiempo se detuvo el dirigente regional. Canarias aspira a arañar unos 1.500 millones de euros del fondo NextGenerationEU –entre subvenciones y ayudas a fondo perdido– para proyectos relacionados con la economía verde, la digitalización, las energías renovables y la eficiencia energética.

“Canarias dispondrá de los mayores recursos de su historia para la transformación verde”, aseveró el socialista, que en esta línea anticipó que la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible –el programa para el cumplimiento de los objetivos fijados por las Naciones Unidas en la llamada Agenda 2030– estará aprobada antes de que finalice el próximo trimestre.

En sintonía con la meta de la transformación verde, el político aruquense hizo otros dos anuncios que acabaron siendo de los más comentados de la primera jornada del debate. El primero, la inminente compra de medio centenar de vehículos eléctricos para renovar –y “descarbonizar”– el parque móvil del Gobierno y sus entes dependientes; el segundo, un ambicioso plan para convertir las azoteas y cubiertas de los edificios públicos en pequeñas centrales de energía renovable. Incluidos los colegios, los hospitales y las instalaciones deportivas.

“Usaremos parte de los fondos europeos para que las cubiertas de todos los centros públicos se conviertan en plataformas fotovoltaicas”, expuso el jefe del Gabinete isleño.

Relaciones con Madrid

Señalado desde la oposición por su tibieza a la hora de enfrentarse al Gobierno central, Torres negó la mayor pero aseguró que tender la mano suele dar mejores resultados que “apretarla con violencia”. Y para ilustrarlo recordó los mil millones de euros que recibirá Canarias de los 11.000 que el Estado distribuirá a fondo perdido entre las autonomías. “Es justo, y si tengo que ir mil veces a Madrid para reclamar lo que creo que es justo para las Islas, mil veces iré”, enfatizó el presidente.

Torres, que dijo que también es de justicia reconocer los “esfuerzos” del Ejecutivo estatal, explicó que Pedro Sánchez vendrá a Canarias en las próximas semanas –tampoco concretó en este caso– “para presentar los fondos europeos”. Antes, en los días siguientes a la Semana Santa, será el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, quien vendrá a las Islas para abordar el traspaso de las competencias en la tutela financiera de las corporaciones locales, la defensa de la competencia en los mercados y la gestión de las costas, algo, esto último, “fundamental” a juicio de Torres. Los ministros Nadia Calviño, Teresa Ribera y Luis Planas también tienen en sus agendas la visita a Canarias.