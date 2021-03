El diputado y secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, exigió este martes en Santa Cruz de Tenerife la convocatoria de elecciones en el Archipiélago, con el objetivo de que los canarios recuperen "la libertad y el trabajo". En una rueda de prensa celebrada en el exterior del Mercado Nuestra Señora de África, en un ambiente de mitin con más de un centenar de simpatizantes aplaudiendo sus argumentos, el diputado del partido de ultraderecha afirmó: "exigimos elecciones y nos comprometemos a devolverle la voz a los canarios para que en las instituciones, en el Gobierno de Canarias, en el Congreso, en las calles y, si hace falta, en los tribunales, se respete la libertad, el derecho, el trabajo de nuestros compatriotas canarios".

En conversación con medios de comunicación, Ortega Smith dijo que el Gobierno de España sufre chantaje de los países aficanos de origen o tránsito de los migrantes. "O me das dinero todos los años, o me das vehículos todoterreno, como a Marruecos, o me facilitas que mis productos agrícolas, ganaderos o pesqueros puedan entrar en el mercado español, aunque no hayan pasado los mismos controles que los españoles; o te lleno tus fronteras de presión demográfica".

Para Ortega Smith, algunas autoridades africanas utilizan "la vida de estas personas como chantaje y los gobiernos, como el actual sociocomunista o el cobarde del PP, han accedido, pensando que al chantajista se le calma a base de pagarle lo que exige". "No se han dado cuenta de que que el chantajista, gobiernos corruptos africanos, a base de mandarle dinero o lo que pida, cada vez va a exigir más y poner el precio más alto", indicó el diputado de VOX. "Hoy son más de veintitrés mil, mañana serán cien mil y pasado un millón de migrantes, apuntó, a la vez que lamentó que desde España se colabore en ese proceso.

Después de un recorrido por una parte del recinto, Ortega Smith puso al Mercado Nuestra Señora de África como ejemplo de espacio en el que se ofrece lo mejor de lo que da la tierra y, a la vez, un punto al que acude el turismo de calidad. Pero advirtió de que "el turismo ya no viene, principalmente porque algunos políticos irresponsables han mirado hacia otro lado ante los problemas, han preferido negar la evidencia, y nosotros venimos a denunciar la evidencia".

El diputado ultraderechista visitó por la mañana parte de las instalaciones del campamento de acogida de migrantes de Las Canteras, en La Laguna, donde dos activistas antifascistas le criticaron sus planteamientos "racistas". "Vemos con dolor en el corazón, que es triste, lamentable, indignante... ver a esos jóvenes africanos que han sido engañados y que están siendo utilizados", comentó el parlamentario de VOX.

Ortega Smith explicó que sus familias han puesto ingentes cantidades de dinero y que se han podido hipotecar por diez o quince años "para mandar a uno de los suyos en un viaje suicida, un viaje de la mentira y del negocio de las mafias; los hemos visto con cara de frustración y de desesperación". En su intervención ante los simpatizantes congregados junto al Mercado, indicó que los migrantes "te miran a los ojos" y preguntan "¿dónde está la tierra prometida, el Edén, esa Europa que nos iba a dar trabajo a todos".

Según el secretario de Organización de VOX, "detrás de esa vida (...) hay gobiernos miserables que negocian con la vida y esperanzas de futuro de sus compatriotas; y estoy hablando del Gobierno marroquí". En base a sus estimaciones, más del 50 por ciento de los usuarios del centro de Las Canteras son marroquíes y Ortega se pregunta: "¿es tolerable que el rey de Marruecos viva en palacios, tenga yates, y permita que sus jóvenes tengan que salir de sus fronteras jugándose la vida?; y encima negocia luego con el Gobierno de España".

Para el portavoz de esta formación, cada vez que se quiere repatriar a algún grupo de marroquíes en situación irregular, el Gobierno alauí obliga a que sea "en sus propios aviones y exigiendo a cambio inundar el mercado español con sus tomates y sus verduras". "Malditos los racistas que viven en palacios", señaló Ortega Smith.

En relación a los migrantes que llegan a las islas, preguntó "¿es que nadie les ha dicho que los jóvenes canarios necesitan esas ayudas que están entregando a jóvenes africanos para poder labrarse un futuro?". Indicó que supuestamente "más de 2.500.000 euros nos cuesta" el mantenimiento de quienes llegan en situación irregular en embarcaciones desde la costa noroccidental africana.

Aclaró que "nosotros defendemos esa inmigración legal, que en origen seleccione a los que pueden venir porque aquí tengan garantizado un puesto de trabajo y que vengan de verdad a cubrir necesidades".

Después, la comitiva realizó un recorrido a pie, bajó las escaleras junto al puente Serrador y recorrió la calle de La Noria. Hubo un intento fallido de acceder al comedor de La Milagrosa, de las Hermanas de la Caridad. Un joven estaba en la puerta y negó el acceso al interior del recurso humanitario. Cuando los colaboradores le explicaron que quien estaba en el exterior era el secretario general de VOX y diputado Javier Ortega Smith, la respuesta del hombre fue: "aunque sea el Papa", para reafirmar su negativa a la entrada.