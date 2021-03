El consejero de Transportes de Canarias, Sebastián Franquis, ha contactado con la Delegación del Gobierno para que la Policía deje de exigir un certificado de trabajo para poder viajar entre islas, a raíz de los retrasos registrados este martes en el aeropuerto Tenerife-Norte.

Según ha explicado Franquis en rueda de prensa, los retrasos y las colas se debieron a que la Policía Nacional comenzó a pedir, a la hora de pasar el control, no solo la declaración voluntaria sino un certificado de trabajo.

"El certificado de trabajo no era exigible y había determinados viajeros que no lo tenían, con lo cual no podían justificarlo", ha explicado Franquis, quien espera que este asunto "no vuelva a repetirse".

El consejero ha recordado, además, que no es la primera vez que el Ejecutivo adopta estas medidas en las Islas, con lo cual "nos sorprende que se hayan producido hoy esas dificultades", ha aseverado.

Franquis se ha reunido junto con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, con los principales representantes de las aerolíneas y navieras que operan en las islas para informar y coordinar las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo autonómico para Semana Santa.

El responsable de Transportes ha insistido en que la decisión de obligar a presentar un test negativo, ya sea PCR o test de antígenos, para poder viajar entre islas pretende mantener ese equilibrio "necesario" entre la salud y la actividad económica."Estamos buscando la seguridad de todos a la hora de afrontar esta última etapa de la crisis sanitaria", ha añadido.

En lo que respecta a vacunación, Blas Trujillo ha recordado que mañana se reanudará la administración de dosis de AstraZeneca, y que se extenderá hasta los 65 años.

Con lo cual, se continuará con la vacunación de los grupos "que se estaban haciendo hasta ahora", pero se acompasará también "con las personas de entre 55 y 65 años en los grupos esenciales", ha explicado.

Paulino Rivero, directivo de Naviera Armas, ha valorado el "esfuerzo" realizado por el Gobierno para equilibrar economía y salud, y se ha reafirmado en la "sensibilidad" que ha demostrado con "la problemática de los operadores marítimos".

Rivero ha hecho hincapié en que la singularidad de Canarias provoca que los barcos y los aviones sean elementos "esenciales" de cohesión.

"Por eso era muy importante que ante las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias, recibiéramos esta información de primera mano", ha señalado Rivero.

Por último, el directivo de Naviera Armas ha animado a los canarios a moverse entre islas, a "disfrutar" de sus vacaciones durante Semana Santa y a hacer turismo, "aunque siempre respetando las normas dictadas por el Gobierno", ha concluido.