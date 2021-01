Los transportistas de viajeros de Canarias han reclamado al Gobierno regional ayudas directas para un sector "ahogado" tras un año realizando servicios sin ningún tipo de apoyo y sin que se cubran los gastos, por lo que han anunciado que pararán el viernes, 12 de febrero, si no se consiguen unas partidas que consigan mantener las empresas al menos hasta el verano.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte (AET), Ignacio de la Paz, ha explicado que ahora mismo las operaciones que realizan no son muchas y que principalmente trabajan con el transporte escolar.

De esta manera, ha hecho especial hincapié en que las empresas necesitan estas ayudas directas porque llevan un año con una facturación que no llega al 10% de lo habitual de años anteriores.

"Necesitamos unas ayudas directas. Hasta hoy no hemos tenido nada y somos de los pocos sectores que no hemos recibido ningún tipo de ayuda en un año", dijo para insistir en que si el Gobierno de Canarias no aclara la situación en las dos semanas que faltan hasta el 12 de febrero se verán obligados a paralizar todo tipo de transporte.

Transporte escolar

De la Paz comentó que también hay problemas que solventar con la Consejería regional de Educación, como la facturación de los servicios que se están realizando de transporte escolar. "Tenemos problemas con facturas pendientes y con rutas que estamos haciendo, por lo que hay que aclarar las facturas y los contratos que tenemos", aseveró.

"Los servicios que realizamos no nos cubren -continuó-. Nos es difícil realizarlos con los pocos que tenemos. En ocasiones es un servicio de un día, en otras de una hora... y estamos en una situación en la que es difícil organizar nuestras empresas. Hemos estado pasando así un año pero no podemos continuar más así sin ayudas directas".

Por su parte, el presidente apuntó que estas ayudas no deben ser solamente de exención o moratoria de impuestos, "que también", sino que además necesitan dinero para hacer frente a deudas contraídas por la poca facturación en el último año. "Hay empresas que ya están en una situación muy mala", lamentó.

Con todo, De la Paz solicitó que durante la próxima semana se produzcan unas reuniones con el Gobierno de Canarias para concretar soluciones que les permitan ir a los bancos, pedir otros tipos de créditos y generar confianza en sus acreedores y proveedores para mantener las empresas al menos hasta el verano, que es cuando se estima se pueda recuperar algo de actividad.