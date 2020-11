Nace una plataforma contra el "abandono" del Archipiélago

Representantes de distintos ámbitos de la sociedad (empresas, sindicatos, sector educativo, cultura, tercer sector y ciudadanos de a pie) han constituido la plataforma Sociedad Civil para la Defensa de Canarias. El detonante de la creación de este colectivo es la grave crisis socioeconómica que atraviesan las Islas, y todos sus objetivos coinciden en la demanda de un trato justo al Archipiélago por parte del Estado, empezando por el estricto cumplimiento del fuero regional y del Estatuto de Autonomía.

Desde la Sociedad Civil para la Defensa de Canarias recordaron ayer que el Estado y el Gobierno central tienen la obligación de respetar íntegramente lo recogido tanto en el Estatuto como en el Régimen Económico y Fiscal (REF), la particular constitución económica de las Islas. Máxime en un momento como el actual, con una crisis mundial que una vez más se sufre con especial dureza en el Archipiélago por su alta dependencia del turismo, con diferencia la actividad más perjudicada por el coronavirus. "La plataforma vela por la defensa de nuestros fueros, que garantizan el derecho a un trato diferenciado para Canarias a consecuencia de la condición de Región Ultraperiférica dentro de la Unión Europea". Además, insistieron, los fueros de la región están recogidos en el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Estado "tiene la obligación de cumplir con ellos".

Los integrantes de la nueva organización ciudadana exigen, por tanto, "igualdad de oportunidades que el resto del Estado para el desarrollo económico y social del Archipiélago", lo que pasa en gran medida por el respeto del REF y el Estatuto. Así, defienden que para lograr este objetivo es fundamental cumplir con los fueros, "ya que el incumplimiento por parte del Gobierno de España de las obligaciones con Canarias provoca una mayor brecha en la renta per cápita de los ciudadanos canarios con respecto al resto de españoles, así como unos índices de pobreza cada vez más elevados debido a las desventajas estructurales no compensadas de las Islas". No en vano, hay que recordar que el REF no ha sido hasta ahora respetado íntegramente por ninguno de los sucesivos Gobiernos centrales.

Otra de las premisas de la plataforma es la "férrea" defensa de la economía canaria, "golpeada brutalmente por la crisis generada por esta pandemia"; en especial la industria turística, sector estratégico para Canarias y principal motor de su economía, que supone el 35 por ciento del PIB canario y genera el 40 por ciento de los empleos en las Islas. "Un sector que ni la sociedad canaria ni el conjunto del Estado podemos permitir que pierda su indiscutible liderazgo a nivel mundial en el segmento de sol y playa", señalaron desde la plataforma. En este sentido, esta nueva sociedad civil exige la realización de test en puertos y aeropuertos en aras de garantizar que las Islas son un destino con máxima seguridad sanitaria, y criticaron que el Estado continúe poniendo trabas a la realización de los mismos para detectar contagios. "La progresiva recuperación de la conectividad, con la apertura de rutas turísticas internacionales, hace más necesaria que nunca la exigencia de pruebas sanitarias a los visitantes", argumentaron desde la organización.

Además, desde la plataforma demandan soluciones ante la crisis migratoria, que ha supuesto hasta la fecha la llegada de más de 12.000 migrantes en los últimos meses. En esta línea, aseguraron que el Estado ha mostrado "escasa sensibilidad" con el Archipiélago en políticas migratorias, "abandonándonos ante un problema que deben resolver España y Europa, pero nuestro deber es ofrecer ayuda humanitaria a nuestros iguales, para lo que el Estado debe aportar los medios necesarios". Además, advierten de que su objetivo es luchar para que Canarias se comprometa de forma activa, como puerta sur de Europa, con una política migratoria útil para las personas de ambos continentes, que genere integración, formación, oportunidades y desarrollo socioeconómico, y donde Casa África jugará un papel fundamental.

La Sociedad Civil para la Defensa de Canarias reclama también al Estado que proporcione al Archipiélago la atención que le exige ser el territorio español más afectado social y económicamente por la pandemia, de tal manera que Canarias reciba las ayudas y compensaciones adecuadas a las circunstancias.

En este sentido, demandan la aprobación de un Plan Marshall para Canarias, para reactivar la economía canaria y no dejarla en el "vagón de cola" con respecto al resto de autonomías. "La crisis que padecemos no trata por igual a todos los territorios y en esta ocasión no basta con mantener o igualar las partidas de los Presupuestos del Estado de este año a las de años anteriores", apuntan

Por último exigen que los presupuestos "respeten los derechos de los canarios y cumplan con el nuevo Estatuto de Autonomía". Desde la plataforma argumentan que "es decepcionante ver que los PGE pisotean los derechos de los canarios, negándonos la igualdad de oportunidades". "Basta ya de que Canarias sea ninguneada en Madrid y no tenga el peso que le corresponde", sentenciaron.