Los estudiantes de la ULL encerrados en el rectorado de la universidad reclaman el pago de las matrículas

La tensión en la que dos jóvenes estudiantes fueron detenidos por una exhibición policial y militar en la ULL se mantiene con la concentración estudiantil que ha decidido encerrarse en el edificio del rectorado.



Aunque la rectora rechaza la intervención de los agentes y el Ayuntamiento de La Laguna admitió que se equivocó al elegir el lugar de la exhibición, un colectivo de alumnos universitarios ha elevado su indignación estudiantil hasta llegar a encerrarse en el edificio del rectorado.



Tras la concentración celebrada ayer lunes en el que se exigió la dimisión de la rectora de la univerisdad, el colectivo de estudiantes que se encuentra encerrado en el edificio del rectorado de la universidad ha realizado este martes nuevas reivindicaciones como el cumplimiento del Gobierno de Canarias en el pago de las segundas y terceras matrículas de los estudiantes y que se de asistencia total a las compañeras detenidas la pasada semana en la Facultad de Bellas Artes tras las "brutales cargas policiales y que pasaran una noche en calabozo". La rectora Rosa Aguilar ya denunció la semana pasada que el gran problema de la ULL es la falta de financiación.



En el comunicado grabado en vídeo y compartido en las redes sociales y servicios de mensajería instantánea reconocen que la noche "ha sido dura" y que durante la ocupación "se ha dificultado el paso de comida", incluso para las personas que están trabajando en el edificio. Al tiempo que denuncian la dificultad de que otras compañeras puedan acceder hasta ellas. En un segundo vídeo afirman que están consiguiendo pasar comida por encima del muro.





Aunque la situación sanitaria no es la más propicia, a lo largo de la jornada de hoy el colectivo de estudiantes ha reclamado el máximo apoyo presencial en el exterior del edificio en el que celebrarán a las 16:00 de este martes una asamblea abierta.En un comunicado realizado por el colectivo hacia la Consejería de Educación afirman que "hasta que no se devuelvan las segundas y sucesivas matrículas, el encierro no acaba".