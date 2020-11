'Adán Martín. In memoriam': el reflejo de un hombre bueno

La muestra fotográfica Adán Martín. In memoriam, del fotógrafo Carlos González, se prolonga hasta mañana sábado, a las 14 horas, en la sala de exposiciones del Parlamento de Canarias.

Esta selección de fotos recoge una parte de su esencia y aspira a rendir un pequeño homenaje, a los diez años de su temprana muerte, a un hombre sin excesivas ambiciones políticas. Un hombre que comenzó como concejal, que se retiró a su casa después de ocho años y que hubo de ser repescado a última hora para liderar una candidatura al Cabildo de Tenerife, desde la que transformó la institución en doce años. Y con esa enorme experiencia dejó una impronta grande en sus ocho años en el Gobierno de Canarias.

Adán Martín fue el hombre del que más he aprendido en mi vida y el que, junto a mi padre Antonio, aún me ayuda a ser mejor persona. Y no tanto porque Adán fuera por ahí dando grandes lecciones. Bastaba fijarse un poco en lo que hacía y en cómo lo hacía para descubrir buenos ejemplos, buenas prácticas. Basó su potencia profesional y humana en su formidable memoria de elefante para procesar y mezclar las cosas buenas y en su memoria de mosquito para las maldades y las ofensas. Y minimizó los errores con el estudio a fondo pros y contras y con la escucha sin prejuicios a los defensores y detractores de propuestas o proyectos difíciles. Persistente hasta llevar incluso la contraria al reloj cuando lo precisaba, no dio nunca por perdido un balón hasta el último segundo; y aun hasta más tarde. Con esas tres armas y la paciencia estoica de un planificador a largo plazo fortificó unas maneras entrañables de ser y de hacer: generosa en el trato y fructífera en los resultados.

Adán Martín fue un hombre que generaba y mantenía lazos irrompibles de apoyo, estímulo y amistad con sus equipos; incluso, increíblemente, con ese pequeño puñado de compañeros de partido que le dieron miserablemente la espalda en sus tres últimos años, a pesar de haber crecido a su estela. Nunca dejó de asombrarme el cómo llevaba su amistad hasta el extremo de buscar justificación de algún tipo a las debilidades humanas de aquellos supuestos amigos que se envilecieron con él hasta lo indecible cuando decidió dejar por completo las instituciones para volver a su oficio.

Adán Martín trazó siempre líneas de confianza permanente con los partidos de enfrente o los colectivos sociales, porque cumplía su palabra. Y porque su imagen [tan viva aún en la muestra que mañana sábado se cierra] no era impostada. Era fiel reflejo del hombre bueno que había detrás.