Alberto Rodríguez, convencido de que será absuelto

El diputado de Unidas Podemos y secretario de Organización de la formación morada, Alberto Rodríguez, se ha mostrado convencido de que será absuelto del presunto delito de atentado contra agentes de autoridad durante una manifestación en Tenerife en el año 2014 y ha dicho que acudirá a declarar ante el Tribunal Supremo (TS) cuando le convoquen "como cualquier ciudadano".

En declaraciones a Radio Club Tenerife recogidas por Europa Press, el representante de la formación morada explicó que en estos momentos está a la espera de que se haga el proceso técnico y jurídico para que le llamen a declarar y pongan una fecha y una hora. "Y por supuesto acudiré, como no puede ser de otra manera", aseveró.

Cuestionado sobre por qué ha decidido ir a declarar cuando había declinado hacerlo voluntariamente, comentó que esta segunda cuestión es algo que valoran los agentes jurídicos pero que cuando te citan hay que acudir como cualquier persona.

"Es que no hay ninguna prueba --continuó-- y yo lo único que hice ese día fue manifestarme por la educación pública y contra los recortes. Lo tengo clarísimo e iré cuando me convoquen como cualquier ciudadano de este país".

De igual modo, hizo especial hincapié en que irá para defender su inocencia, ya que, reiteró, tiene muy "claro" que todo este asunto acabará en absolución.

Por otro lado, respecto a su aforamiento, comentó que "ojalá me pudieran juzgar en el Juzgado de La Laguna, yo estaría 'encantando' porque era donde me correspondía. 'Encantado' con todas las comillas del mundo teniendo en cuenta que como no hice nada tengo la conciencia muy tranquila".