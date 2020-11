El PP afirma que Sánchez burla a las Islas más de 1.150 millones

C. W. LAURITSEN

El Partido Popular (PP) en Canarias aseguró ayer que los presupuestos estatales elaborados por el Gobierno de Pedro Sánchez "burlan" a las Islas más de 1.150 millones de euros debido a la supresión de partidas "imprescindibles" para que Canarias haga frente a las consecuencias de la crisis económica y a que tampoco incluyen los 1.000 millones todavía pendientes de la sentencia por el incumplimiento del Convenio de Carreteras.

Así lo ratificó la presidenta del PP en Canarias y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Australia Navarro, quien valoró que estos presupuestos "dan la espalda a Canarias", ya que "nos colocan en penúltimo lugar en cuanto a inversión por habitante, con 168 euros, frente a los 258 de la media nacional".

Navarro negó que estos sean los mejores presupuestos de la historia para Canarias, tal y como anunció el presidente regional, Ángel Víctor Torres, ya que "desaparecen una serie de partidas que son imprescindibles para el Archipiélago en el momento tan complicado que estamos viviendo", con un 25% de paro, una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 20% y el 35% de la población en riesgo de pobreza.

De esta manera, Navarro detalló que desaparecen los 30 millones destinados al Plan de Lucha contra la Pobreza, así como tres millones para la educación infantil de cero a tres años. Tampoco aparecen consignados los cinco millones para fomentar la implantación de la banda ancha en el Archipiélago, ni otros 7,5 millones para impulsar la I+D+i. Según la presidenta popular, tampoco incluyen los 42 millones de euros del Convenio de Obras Hidráulicas, ni otros seis vinculados al Plan de Costa o 18 del Plan de Vivienda. "Tampoco vemos los 15 millones para infraestructuras turísticas, ni los 42 para infraestructuras educativas", lamentó.

Unos fondos que junto a los 1.000 millones que el Estado adeuda a Canarias por el Convenio de Carreteras suponen que el Archipiélago deje de percibir un total de 1.168 millones de euros el próximo año.



Incumplimiento

Navarro aseguró también que estos presupuestos, -los primeros elaborados por el Ejecutivo de coalición formado por el Partido Socialista (PSOE) y Podemos y los primeros después de la aprobación del nuevo estatuto de autonomía de Canarias y de la actualización del Régimen Económico y Fiscal-, "incumplen la ley porque ignoran nuestro estatuto y se burlan de nuestro fuero".

Por otro lado, la presidenta popular también quiso evidenciar que las cuentas presentadas por el Gobierno central "no son las que mayor inversión traen a Canarias" y recordó que en el año 2018, los presupuestos elaborados por el gobierno del Partido Popular destinaban 1.500 millones al Archipiélago, en unos fondos en los que no estaba incluida la aportación para hacer frente al 75% de descuento para los viajes.

"Ahora nos llegan 1.742 millones, que no solo incluyen los fondos europeos que no existían en 2018, sino que también suman la bonificación del 75% del descuento aéreo, unos 420 millones de euros", por lo que el Estado "invierte 1.322 millones, 240 millones menos", explicó Navarro.

Por eso, anunció que el Partido Popular presentará enmiendas a este proyecto de presupuestos con la intención de mejorar la financiación que se destina a las Islas y animó a los diputados canarios "a hacer un frente común, porque no podemos permitir que no se cumpla la ley".



Ineficaces para crear empleo

Para la diputada por Santa Cruz de Tenerife, Ana Zurita, estos son unos presupuestos "irreales y desfasados", ya que aseguró que no se corresponden con el momento que están viviendo España y Canarias. Además, sostuvo que van a ser ineficaces en la creación de empleo. "No hay ni una sola medida para crear empleo ni para socorrer nuestra economía a pesar de estar reflejadas en el REF", valoró.

Zurita recalcó que Canarias necesita "unos presupuestos que dieran estabilidad" y basados en "unos ingresos ciertos, no sobre unos impuestos que no sabemos quién pagará y unos fondos europeos que no sabemos cómo se van a gastar". La diputada también criticó que se haya reducido la inversión en puertos y aeropuertos y que tampoco se haya incluido en la Ley de Presupuestos la reclamación para ampliar los plazos de la ZEC y la RIC.

Por su parte, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal, destacó que no son unos presupuestos "buenos para Canarias". Aseguró que se trata de unas cuentas que "no generan confianza" por lo que no servirán para atraer inversión para salir de la crisis.

Además, lamentó que España será el único país de su entorno europeo en el que van a aumentar los impuestos, algo que consideró "generará más deuda y esta combinación siempre trae consigo más desempleo".

Mariscal también señaló que no es cierto que el aumento de los impuestos solo vaya a afectar a las rentas más altas, ya que el presupuesto grava los planes de pensiones, los seguros y sube los impuestos a las bebidas azucaradas, algo que indicó será perjudicial para la hostelería en un momento como el actual.