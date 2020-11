Escrivá ve "complicado" dar una solución a la migración

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cree que resolver la masiva llegada de migrantes a Canarias es un tema "complicado" porque intervienen varios ministerios, pero ha asegurado que están "trabajando en un plan" que pasa por abrir los cuarteles que hasta ahora no ha cedido Defensa, o las repatriaciones. De las derivaciones a la Península prefiere ni hablar. "En la acogida estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que su situación sea lo mejor posible", indicó ayer el ministro en una entrevista en Espejo Público recogida por Europa Press. José Luis Escrivá sostiene que muchos de los casos de Canarias "son magrebíes que en principio tienen acuerdo de retorno a sus países, no ir a la Península". "Estamos trabajando para que estos acuerdos de retorno se materialicen", precisa, aunque las repatriaciones no se están produciendo porque las fronteras siguen cerradas por el Covid -19.

Por otro lado, Escrivá anunció que el Ministerio está trabajando en una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería para que los menores extranjeros no acompañados puedan trabajar a partir de los 18 años, cuando pasan a ser jóvenes extutelados, y asegura que esta modificación de la ley la pueden hacer en Consejo de Ministros. Mientras Escrivá reconoce que es complicado resolver los problemas de migración, Canarias sigue recibiendo cayucos y pateras. Salvamento Marítimo socorrió ayer a 37 kilómetros al sur de Gran Canaria otro cayuco con 129 ocupantes, el tercero del lunes en Canarias -al cierre de esta edición- y las aguas de su entorno y desembarcaron en el puerto de Arguineguín. Previamente, llegaba al muelle de Los Cristianos, en Tenerife, otro cayuco escoltado por la Salvamar Alpheratz.

Se trata de otro barco con unas 80 personas a bordo que fue interceptado muy cerca de la playa de La Tejita por una moto náutica de la Cruz Roja, cuyo piloto logró convencer a sus ocupantes de que no se arriesgaran a un desembarco y esperaran a la Salvamar.

Y a 280 kilómetros al sur de Gran Canaria, el buque portacontenedores MSC Athos rescató a otro cayuco más con 67 supervivientes y un cadáver. Lo había encontrado en un rastreo rutinario de las aguas al sur de Canarias un avión de Salvamento Marítimo, que observó cómo a bordo estaban achicando agua, porque el cayuco tenía problemas. En la madrugada se rescataron a dos personas de origen magrebí que iban a bordo de una barcaza propulsada por un motor.