Oramas considera que la prórroga del estado de alarma "se queda corta"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha reprochado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia en el debate en el Congreso de los Diputados sobre el estado de alarma.

En el debate sobre la prorroga por seis meses del nuevo estado de alarma, Oramas ha apoyado la decisión excepcional de limitar derechos constitucionales durante estos meses "para salvar a la gente", pero critica que Sánchez "no está ni se le espera". "Angela Merkel habría venido --ha sentenciado--. No es una falta de respeto a la cámara, sino a los ciudadanos".

A su juicio, da la impresión de que Sánchez se ha desentendido: "Ha dicho: ahora ocúpense ustedes unos meses", opina--. Pero Oramas considera que el panorama del país "es absolutamente desolador" y es necesario tomar más medidas.



"Cárguense las pilas"

En este sentido, ha insistido en reclamar test en origen y destino para quienes viajen a Canarias, algo que Portugal e Italia han adoptado para sus territorios de ultramar, y que se prohíba comer en los vuelos, ya que los viajeros van apretados y sin distancia de seguridad. "El Gobierno no ha hecho su trabajo --ha afirmado--. Cárguense las pilas porque nos vamos a morir. No podemos más y se lo estamos advirtiendo".

Sobre el volumen de pasajeros de los aviones que salen y se dirigen a Canarias, Oramas ha insistido a Illa en que el Gobierno nacional pague un asiento libre entre los pasajeros. "La entrega de premios del otro día se queda corta en comparación con el vuelo que cojo yo esta tarde a Canarias", alegó. La diputada también ha exigido que se prohíba comer en los aviones para evitar que los viajeros pasen hasta dos horas y media sin mascarillas.



Intervenciones de UPN y Foro Asturias

Por su parte, el diputado de UPN Sergio Sayas ha anunciado la abstención de su formación ante el "chantaje" y la votación "endiablada" que cree que ha forzado el Gobierno, obligando a los grupos parlamentarios a elegir entre apoyar el estado de alarma para "salvar vidas" o votar en contra de su "deriva autoritaria".

"No podemos votar no a salvar vidas, no podemos añadir más irresponsabilidad a su irresponsabilidad --ha argumentado--. Pero tampoco podemos aceptar un recorte al control parlamentario como el que se quiere someter a esta Cámara. No nos ha dejado otra alternativa a la abstención. Una abstención responsable por España a pesar del chantaje al que nos somete el Gobierno".

Sayas ha acusado al Ejecutivo de "abusar" del Estado de alarma intentando además "secuestrar" al Parlamento y después de haberse demostrado "incapaz" de controlar el avance de la pandemia. "Es un Gobierno de cartón piedra, irresponsable y que se ha visto absolutamente incapaz de sacarnos adelante", ha reprochado.

Mientras, el diputado de Foro Asturias se opone al nuevo estado de alarma , que ve como un "paréntesis democrático" al servicio del "autoritarismo" del Ejecutivo de coalición. A su juicio, este mecanismo "incumple la Constitución, desprecia" al Congreso y además "no resolverá" los problemas de la "pésima" gestión que ha hecho el Gobierno de la pandemia.

Oblanca cree que algunas de las medidas que quiere adoptar el Gobierno solo pueden hacerse mediante el estado de excepción y además ha lamentado que se intente derivar a las comunidades autónomas "el fracaso" en la respuesta al coronavirus, "endosándoles" la responsabilidad de restricciones "durísimas".

Por su parte, el diputado del PRC, José María Mazón, ha confirmado su apoyo a la prórroga del estado de alarma, aunque admite que le hubiera gustado un plazo más corto. También votará a favor Teuel Existe, cuyo diputado, Tomás Guitarte, también veía conveniente unos plazos más cortos.