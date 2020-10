"¿Hasta cuándo va a permitir usted el ninguneo del Estado a Canarias y a su Gobierno?"

"¿Hasta cuándo va a permitir usted el ninguneo del Estado a Canarias y a su propio Gobierno?". Ésta fue la pregunta que le espetó el diputado y presidente del Grupo Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez, al presidente autonómico, Ángel Víctor Torres. En la sesión parlamentaria, Rodríguez recordó al socialista que el pasado mes de junio se anunció la intención de celebrar una Comisión bilateral Canarias-Estado, imprescindible para articular los mecanismos de coordinación para abordar numerosos temas que su partido considera prioritarios para el Archipiélago, como la atención al fenómeno de la migración o la implantación de los test de Covid en puertos y aeropuertos.

Sin embargo, esta reunión no sólo no se ha celebrado, sino que además Rodríguez se mostró sorprendido ante las declaraciones de la socialista canaria Carolina Darias, ministra de Política Territorial, que aseguró que la citada comisión bilateral no era prioritaria porque los problemas que afectan a las Islas se están solucionando "cuando a la vista está, tal y como el mismo presidente ha reconocido, que lo que están es por resolver", aseguró el nacionalista.

En su respuesta, Torres señaló que como consecuencia de la pandemia no se ha podido celebrar ninguna de las comisiones bilaterales previstas con cada una de las comunidades autónomas, aunque sí reuniones sectoriales. Además, el socialista recordó que esto no ha impedido que Canarias haya quedado fuera del toque de queda o que se haya permitido el uso del superávit o la prórroga de los ERTE. Además, el presidente regional añadió que desde que finalizó el estado de alarma muchos ministros han venido a las Islas "con mayor o menor fortuna".

También respecto a las relaciones entre Canarias y el Estado, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, se mostró convencido de que los Presupuestos Generales para 2021 respetarán el fuero canario o si no el Parlamento regional "tomará cartas en el asunto". En respuesta a su compañera de partido Esther González, el vicepresidente aseguró que la mera posibilidad de que haya presupuestos para el año próximo ya es una buena noticia y aseguró que Canarias reclamará que se cumplan el Estatuto de Autonomía y la ley del REF para así garantizar el llamado Posei adicional, el agua agrícola y las infraestructuras hidráulicas, entre otras cuestiones.