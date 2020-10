El Gobierno se suma a la oposición al rechazar la política migratoria de Madrid

Pocas salidas le quedan al Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres ante la crisis migratoria que se vive en las Islas, donde casi mil migrantes malviven en Arguineguín, la mitad hacinados en carpas y la otra mitad durmiendo al raso. La única y más digna de ellas resulta a todas luces la de rechazar la política estatal que ha llevado a esta "inaceptable" situación, como el mismo Torres definió ayer en el Parlamento al contestar a sendas preguntas de la popular Australia Navarro y del nacionalista Luis Campos. El socialista reconoció que el Ejecutivo central que lidera su compañero de partido Pedro Sánchez "tiene que hacerlo mejor" para ofrecer una solución digna a los miles de africanos que no dejan de llegar a las costas canarias -en los últimos ocho días, 2.080 personas en 76 pateras o cayucos-.

¿Qué es lo que tiene que hacer mejor el Estado? En primer lugar, permitir que los migrantes lleguen hasta la Península y no se les encierre en las Islas -una competencia que pertenece al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska- y, en segundo lugar, que se habiliten espacios para albergar a los migrantes en unas mejores condiciones que las del muelle de Arguineguín, donde 30 personas comparten dos baños químicos o hay una decena de duchas para 900 personas. "No entendemos que haya patrimonio del Estado susceptible de ser utilizado para albergar a los migrantes y que siga cerrado, no es lógico", denunció Torres, que además recordó que tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos y ayuntamientos han facilitado instalaciones al respecto. Es el Ministerio de Defensa, que dirige la también socialista Margarita Robles, el que sigue sin ceder ninguno de sus cuarteles para este fin.

A pesar de que las competencias en materia migratoria corresponden a Madrid, la popular Australia Navarro no dudó en acusar a Torres y su Gobierno de incompetentes porque "no hicieron nada" cuando "se veía venir" esta situación por el cierre hace un año de la ruta del Estrecho. "Lo que están permitiendo en Arguineguín es inhumano e indigno y no desaparece por impedir a fotógrafos, cámaras y periodistas informar de ello", denunció Navarro. La portavoz del PP recordó que las "tripulaciones de Salvamento Marítimo están al límite, como lo están los agentes de seguridad y los voluntarios de las ONG". Navarro insistió en que no es tiempo de diagnósticos sino de soluciones.

Unas acusaciones ante las que Torres solicitó a la portavoz del PP que no se hiciera política con la migración y que se limitara a criticar al Gobierno de Canarias por sus competencias, la de la atención a los menores no acompañados, donde aseguró que se ha cumplido a rajatabla porque, actualmente, son 1.355 los niños y niñas acogidos, con un coste mensual de un millón de euros.



Niños separados de sus madres

En el pleno también se habló de los menores que sí llegan acompañados pero que son separados de sus madres por la Fiscalía de Las Palmas hasta que las pruebas de ADN confirman esta relación familiar. Para evitar la dureza de esta separación para ambas partes, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, explicó que ha solicitado que estas comprobaciones genéticas se realicen en las Islas. "Pedimos la agilización de las pruebas que determinan la filiación de los menores que llegan a las costas canarias a bordo de cayucos y pateras acompañados de adultos que aseguran ser sus madres o padres", tal y como respondió a la pregunta de la diputada del grupo de Sí Podemos Canarias, María del Río.

Santana señaló que ya se está trabajando en coordinación con la Viceconsejería de Justicia y con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para que las muestras de ADN se procesen en Canarias,, ya sea en el Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Toxicológico.