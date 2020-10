Mogán lleva a la justicia "el atropello a los derechos humanos" del muelle

El Ayuntamiento de Mogán interpondrá esta semana una denuncia ante la justicia por las condiciones en las que se encuentran los migrantes en el campamento levantado en el Muelle de Arguineguín. En un comunicado, la alcaldesa, Onalia Bueno, afirma que el Consistorio se ha visto abocado a dar este paso tras agotar la vía institucional. "No podemos permitir que continúe la vulneración de los derechos humanos en ese campamento", apunta.

Bueno recuerda que la semana pasada el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró que en un máximo de 72 horas el campamento del dique sería desmantelado. Sin embargo, la alcaldesa señala que este lunes 915 migrantes continúan hacinados en las instalaciones, viviendo más de la mitad de ellos al raso por la falta de espacio. "Habíamos dado de plazo para agotar la vía institucional hasta el domingo pero ya solo nos queda la vía judicial. Un juez tendrá que comprobar el atropello a los derechos humanos que se está realizando. Hemos esperado suficiente y ofrecido mucho tiempo al Gobierno de España para que actuara con diligencia", recalca Bueno.

Según la alcaldesa, al sobrepaso de la capacidad máxima de espacio se suman "un sinfín de anomalías" como pueden ser "las enfermedades en la piel que se están manifestando en los migrantes por las precarias condiciones del lugar". "Éstas y otras incidencias entendemos que no son propias de un país desarrollado como España", se queja. Además, Bueno asegura no comprender por qué unas instalaciones que comenzaron siendo provisionales para atender en un primer momento el repunte migratorio han pasado a ser definitivas. "No es posible que en 48 horas se pudiera habilitar el recinto ferial de Ifema como hospital de campaña con capacidad para 5.500 camas y que en más de dos meses no se hayan podido acondicionar las instalaciones militares para albergar con unas condiciones dignas a los migrantes que llegan a las Islas".