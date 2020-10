Una embarcación con 167 personas, 56 de ellas menores, llega a Tenerife

El lento ritmo con el que se busca alojamiento a los migrantes que llegan a las costas grancanarias no alivia el hacinamiento del muelle de Arguineguín, donde todavía se encuentran 915 personas, de las que más de la mitad se ven obligadas a pasar los días y las noches a la intemperie. A pesar de que, tal y como explica el responsable de Inmigración de Cruz Roja en las Islas, José Antonio Rodríguez, el Ejército montó el sábado dos carpas más y de que ayer unas 300 personas fueron trasladadas a un complejo hotelero de Puerto Rico, el espacio sigue siendo claramente insuficiente. "Actualmente, hay 14 carpas de tres metros de ancho por seis metros de largo, en cada una de las cuales sólo caben 30 personas", explica Rodríguez.

Es decir, que hasta 495 africanos están durmiendo al raso estos días, a la espera de que vayan siendo llevados a cuentagotas a los complejos alojativos de la Isla. Ayer, estaba previsto el traslado de unos 60 migrantes, una cantidad ínfima que no mejora la situación que se vive en el muelle. "Se intenta que estén unos cuatro días como máximo en Arguineguín", explica Rodríguez, cuya ONG tiene que ingeniárselas para ofrecer ciertas condiciones de dignidad a los magrebíes y subsaharianos que se hacinan en el puerto. "Hemos tenido que montar un dispositivo de diez duchas al fondo del muelle y, aunque no se pueden bañar todos los días porque no hay capacidad para eso, lo pueden hacer cada dos días como mínimo", explica Rodríguez. Además, cada carpa cuenta con dos baños químicos para evitar que sean usados por los tripulantes de otras pateras como medida de precaución por el Covid.

Unas pésimas condiciones las que se encuentran los africanos al llegar a las Islas, que además se han visto agravadas para los seres más indefensos, los niños y niñas separados de sus madres por la Fiscalía de Menores de Las Palmas. "Un acto innecesario de crueldad que roza la violencia institucional", según lo define Sí Podemos Canarias, cuya parlamentaria, María del Río, lamenta en un comunicado que se "vulneren no sólo derechos de la infancia, sino también la presunción de inocencia de las madres". Del Río preguntará al respecto en el pleno del Parlamento a su compañera de partido y consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, quien ya ha rechazado estas separaciones y ha exigido a la Fiscalía un criterio claro y por escrito, según explica la formación morada.

Ayer, la población de Arguineguín no se vio aumentada porque no llegó ninguna embarcación a las costas grancanarias. Sólo un cayuco arribaba por sus propios medios al puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, con 167 varones de origen subsahariano a bordo, entre ellos 56 posibles menores, un tercio del total, según el 112 de Canarias. De acuerdo con la información facilitada por Salvamento Marítimo, la embarcación fue detectada por el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) a unos 15 kilómetros de la punta de Rasca, el extremo sur de la isla tinerfeña. A su encuentro se dirigieron la Salvamar Alpheratz y la patrullera de la Guardia Civil Pico del Teide, que acompañaron a los ocupantes hasta el puerto de Los Cristianos para asegurarse de que no sufrían ningún imprevisto. En una imagen compartida en Twitter por la entidad Puertos de Tenerife se aprecia que se trata de un cayuco de múltiples colores, con la decoración característica de las barcazas de los pescadores en Senegal. Ésta es la primera embarcación detectada este semana en la Ruta Canaria, por la que han transitado en los últimos siete días 2.080 personas en 76 pateras o cayucos.

Quienes no pudieron llegar a las Islas fueron los alrededor de 200 senegaleses cuya embarcación se incendió el pasado viernes. Sólo 51 pudieron ser rescatados, seis de ellos menores, mientras que los cuerpos sin vida de los 140 restantes siguen buscándose sin éxito por parte de la Armada senegalesa. El presidente de este país africano, Macky Sall, lamentó en su cuenta de Twitter este suceso. "Con gran emoción me enteré de la explosión en alta mar del motor de un cayuco que transportaba a jóvenes compatriotas. Una tragedia que provocó la pérdida de más de diez jóvenes", manifestó Sall. "En esta dolorosa circunstancia, presento, en nombre de la nación y en el mío propio, mi más sentido pésame a las familias en duelo. El Gobierno tomará todas las medidas para ayudarlos a superar esta dura prueba", señaló el presidente, que fue duramente criticado por la Asociación de Periodistas de Migración y Seguridad de Senegal (AJMS), que denunció "la inacción del Estado de Senegal ante la angustia y la falta de perspectivas de la juventud, que arriesga su vida" ante la falta de oportunidades de su país.