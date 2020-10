Regresan los británicos y alemanes tras declarar al Archipiélago territorio seguro

Los aeropuertos canarios recibieron ayer a los primeros turistas alemanes y británicos después de que ambos países hayan eliminado las restricciones que existían desde el pasado mes de agosto para viajar al Archipiélago debido a la crisis del Covid-19. Los visitantes se mostraron felices de poder volver a pasar sus vacaciones en las Islas y destacaron que Canarias es para ellos "un destino seguro".

"Estoy muy contento de estar aquí", aseguró Markus Fischer, un alemán que viajó ayer hasta Tenerife junto a su familia. Para él, los vetos y cuarentenas que existían hasta ahora carecían de sentido, porque considera que la incidencia del virus en Tenerife es baja, mucho menor que en otros lugares de Europa. Por eso, no se lo pensó a la hora de decidir venir a la Isla a pasar sus vacaciones, donde estará una semana para disfrutar del buen tiempo y el sol que hay en esta época del año.

De la misma opinión es Sandrine Faure, otra de las visitantes que aterrizó ayer en el aeródromo Reina Sofía. "Está todo bien aquí, no hay ningún problema para venir", sostuvo nada más bajarse del avión. Bajo su punto de vista, es bueno que se reactive el turismo hacia las Islas, ya que resulta beneficioso para todos. "Los turistas queremos disfrutar de este maravilloso lugar y también es bueno para la economía", concluyó.

El traqueteo de las maletas se mezcló ayer con las conversaciones de aquellos que no sabían muy bien a dónde tenían que dirigirse y que buscaban una cara amable que les pudiera indicar el camino. La mayoría tenía prisa por comenzar a disfrutar de sus vacaciones, por lo que su intención era pasar el menor tiempo posible en el aeropuerto para trasladarse a sus lugares de alojamiento. Mientras que aquellos que habían contratado un paquete vacacional se dirigían a los trabajadores de los turoperadores que les recibían nada más salir de la zona donde se ubican las cintas de recogida de equipajes, otros tuvieron que guardar cola frente a los mostradores de las empresas de alquiler de coches o optar por trasladarse a bordo de un taxi.

La llegada de estos turistas hizo que el aeropuerto Tenerife Sur viviera ayer un día con algo más de movimiento de lo que venía siendo habitual en las últimas semanas. La reactivación de los viajes con Alemania y el Reino Unido, después de que el pasado jueves ambos países anunciaran que Canarias dejaba de ser para ellos un destino no seguro debido a la reducción de la incidencia del coronavirus en el Archipiélago, propició que el número de operaciones se viera incrementado respecto a los fines de semana anteriores.

Algo que se repitió en muchos aeropuertos de las Islas, ya que los vuelos con Alemania aumentaron un 50% respecto a los que hubo el fin de semana anterior, mientras que los vuelos procedentes de aeropuertos del Reino Unido se incrementaron un 12%, según fuentes de Aena.



Más operaciones



En concreto, los aeropuertos canarios recibirán este fin de semana 37 vuelos alemanes, 21 ayer y 16 hoy. De ellos, 13 aterrizarán en Gran Canaria, 11 en Tenerife Sur, 10 en Fuerteventura y tres en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote. Respecto al Reino Unido, hay programados 73 vuelos, 38 de ellos ayer y 35 hoy.

Según informó el Gobierno de Canarias, poco después de conocerse la noticia de la eliminación de restricciones por parte de estos dos mercados, hasta el 30 de octubre las aerolíneas ya tienen programados 71 vuelos desde Alemania, con una oferta de 13.000 plazas, y 92 desde el Reino Unido, con 18.000 plazas. Sin embargo, debido a que el anuncio de la reactivación de los viajes es todavía reciente, el número de operaciones podría incrementarse de cara a las próximas semanas, ya que, por ejemplo, la demanda de británicos para viajar a Canarias se ha disparado después de conocerse la eliminación de la cuarentena.



Tímida reactivación



Esto es lo que esperan muchos de los trabajadores vinculados al sector, para los que su sueldo depende de forma directa de la llegada de estos visitantes.

Varios conductores de guaguas turísticas señalaron ayer que todavía se ha notado poco esta reactivación, ya que apenas tenían que recoger a pequeños grupos de turistas. Sin embargo, confían en que poco a poco esta situación vaya cambiando, aunque no esperan avalanchas por ahora, ya que recuerdan que después de que TUI anunciara que retomaba los vuelos a principios de este mes apenas llegaron visitantes.

Sin embargo, la situación ahora es diferente, ya que se ha eliminado el desincentivo a viajar que suponía la imposición de una cuarentena al regreso de los turistas, por lo que el sector confía en que la temporada de invierno, la más importante para el destino, pueda al menos despegar.

Para Tomás Rodríguez, que ayer por la tarde se encargaba de informar a los turistas que necesitasen coger un taxi en el aeropuerto Tenerife Sur, la reactivación de los vuelos con Alemania y Reino Unido "ya se deja notar en la actividad". Aunque reconoce que todavía es algo tímido, sí que valoró que ayer hubo "más movimiento" que en días anteriores.



Un alivio para el transporte



Una situación que supone un alivio para el sector del taxi, que durante los últimos meses ha estado resistiendo a duras penas la falta de visitantes. "Si la cosa no mejora supone la muerte para nosotros", aseguró de forma tajante Rodríguez, al tiempo que no dejaba de atender a la puerta de la terminal de Llegadas del aeropuerto para que no se le escapase ningún posible cliente.

Por eso, "tenemos la esperanza de que esta reactivación del turismo sea la definitiva", ya que no podrían volver a pasar por lo que ocurrió este verano, cuando los vetos sanitarios de Alemania y Reino Unido volvieron a dejar a la Isla prácticamente en un nuevo cero turístico tras el ocasionado por el confinamiento. "Lo que más queremos es que noviembre y diciembre sean meses mejores, para poder al menos compensar gastos", valoró Tomás Rodríguez.