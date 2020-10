La reactivación de los viajes ayudará al despegue de la temporada turística

El anuncio del Reino Unido y Alemania de incluir a Canarias dentro de los territorios seguros para viajar supone un balón de oxígeno para la industria turística del Archipiélago, que espera que poco a poco comiencen a llegar reservas que ayuden a despegar a la temporada de invierno, la más relevante para el sector en las Islas.

El británico y el germano son los dos mercados emisores de turistas más importantes para el destino. De los 15,1 millones de personas que pasaron sus vacaciones en Canarias el año pasado, 4,9 eran británicos y 2,6 procedían de Alemania, por lo que juntos suponen casi la mitad de todos los viajeros que llegaron a las Islas.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró que la reactivación de los viajes con estos dos territorios aportan un mensaje de "optimismo y esperanza" para las Islas y que por tanto el de ayer fue "un gran día para Canarias". Para Torres este anuncio es el desenlace de un trabajo iniciado el pasado mes de agosto, después de que ambos territorios incluyeran a Canarias entre los lugares no recomendables para viajar, cuando el Gobierno de Canarias endureció las medidas para tratar de rebajar la incidencia del coronavirus. "Hemos cumplido los plazos", destacó el presidente canario, al conseguir controlar la curva de contagios antes del inicio oficial de la temporada de invierno.

Sin embargo, Torres señaló que no se van a relajar las restricciones, ya que "si no hacemos las cosas bien podemos empezar a tener mayor incidencia acumulada y volver a estar entre los lugares no recomendables para viajar". De esta manera, insistió en que se debe caminar "para que a partir del 1 de noviembre tengamos los mejores índices posibles", para lograr que la temporada turística si bien no será igual que en años anteriores, sí que pueda al menos despegar en las Islas.

Torres manifestó que Canarias seguirá trabajando para poder implementar los test para detectar el coronavirus a los viajeros y avanzó que espera tener lista la próxima semana la "modificación legislativa" necesaria para llevarlos a cabo. "Estamos trabajando con el colectivo hotelero, estudiando el cambio dentro de nuestra norma para que no tenga vericuetos y no invadir otras competencias", detalló, pero su intención es aprobarlo en el próximo Consejo de Gobierno regional.

También se mostró ayer satisfecha con la apertura de las rutas turísticas con Alemania y el Reino Unido la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Ejecutivo canario, Yaiza Castilla, quien confió en que a partir de ahora se produzca una "reactivación progresiva" de los flujos turísticos. Además, valoró que estos anuncios se hayan producido justo antes del comienzo de la temporada de invierno, lo que "abre buenas expectativas" para estos mercados.

Sin embargo, Castilla advirtió que debido a la pandemia la demanda de viajes en Europa está debilitada, y aunque Canarias juega con ventaja al ser el único destino de sol y playa en invierno con capacidad y estándares sanitarios europeos, insistió en que se debe ser prudentes y no esperar grandes niveles de afluencia en los próximos meses.



Mantener la incidencia

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, aseguró que estos anuncios permitirán "empezar a levantar la temporada de invierno" en Canarias, pero recalcó que ahora lo más importante es ser responsables para "no cometer el mismo error" que se produjo tras el confinamiento, cuando la escalada de contagios llevó a Alemania y al Reino Unido a incluir al Archipiélago como destino no seguro. "Tenemos que controlar la curva, ser responsables para que la situación epidemiológica de las Islas se mantenga e incluso mejore y que estos corredores puedan mantenerse en el tiempo y podamos salvaguardar no solo la economía sino también la salud de nuestra gente y de los turistas que nos visitan", argumentó.

Por su parte, para el presidente de Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (Feht), José María Mañaricúa, la inclusión de Canarias como destino seguro para viajar tanto por Alemania como Reino Unido es "una buena noticia", que ayudará a los hoteles que ya están abiertos a mantener la actividad. "Tendremos un porcentaje de turistas para mantener los servicios, pero no va a ser un invierno como en el pasado", lamentó.

Mañaricúa advirtió también que la situación de la pandemia en Europa es ascendente, con lo que la demanda de viajes sigue siendo limitada. Por eso, señaló la importancia de que el Gobierno de España cierre acuerdos bilaterales con los países emisores que puedan generar tránsitos estables entre estos territorios y Canarias.



Corredores seguros

El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), Antonio Hormiga, espera que el sector turístico en la isla "se empiece a reactivar poco a poco a principios de noviembre", tras el anuncio de estos dos países y que esto se traduzca en la reapertura de los establecimientos alojativos. "Se trata de no perder por completo la temporada, que no es poco", sostuvo.

Sin embargo, consideró que es determinante poner en marcha los corredores seguros. "Además de esta buena noticia, hay que hacer acuerdos bilaterales con países, algo que todavía no es una realidad", recordó.

"El anuncio es un balón de oxígeno para el sector", aseguró la presidenta de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), Susana Pérez. Sin embargo, resaltó que ahora lo importante es mantener estos bajos índices de contagio y consideró que este es un momento adecuado para poner en marcha de una vez por todas los test a la llegada de los viajeros en los aeropuertos. "Tenemos que proteger y blindar nuestro destino seguro con la detección de los posibles asintomáticos", aseguró. El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Roberto Ucelay, asumió que ayer se dio un paso adelante en la reactivación del sector turístico en las Islas, pero matizó que habrá que esperar para ver cómo se traslada este anuncio a las reservas a corto y medio plazo.



La caravana de protesta

Aún así, "entendemos que hay medidas que tiene que poner en marcha el Gobierno canario para ganar eficacia en el control de la pandemia" y lamentó que después de la caravana de protesta que promovió el CEST hace más de quince días "no se ha implementado ninguna medida, ni se ha anunciado qué se va a hacer". Por eso, insistió en que siguen reclamando "que se empiecen a hacer los test a la llegada como un primer cribado para controlar no solo a los extranjeros sino también a canarios y nacionales".

El consejero de Turismo del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho, también valoró ayer la reactivación de los viajes turísticos con Alemania y el Reino Unido, aunque recalcó que esto no significa que "los vuelos vayan a llegar de manera inmediata a la isla", pero sí "que La Palma cumple con todas las condiciones de seguridad" y recordó que se trata del único territorio de toda Europa "que está en semáforo verde".