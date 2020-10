Arcadio Díaz Tejera sostiene que "un CIE es una cárcel para los migrantes"

Arcadio Díaz Tejera se sabe de memoria la nacionalidad de cada una de las 42 personas internas en el CIE de Las Palmas. Juez atípico, no tuvo reparos en montar con ellas una reunión en el patio para explicarles sus derechos, en su cruzada personal contra las políticas de "crimigración" y "la presión de los que más ladran".

Su labor va más allá de cuidar de que tengan una estancia digna. Este exsenador socialista que cambió el escaño por la toga hizo en junio un llamamiento ciudadano para llevar al juzgado ropa y zapatillas. Eran para una ONG que cuidaba de los que habían estado en su CIE, que él ordenó cerrar en marzo por la Covid e Interior volvió a abrir en septiembre con aforo limitado.

Ropa de verano y "limpia" para niños y mujeres, difundió Díaz Tejera, titular del juzgado de instrucción 8 de Las Palmas que supervisa el CIE de Barranco Seco, amante de la novela negra y que se confiesa "rojo" en su Twitter, donde recuerda que también fue Defensor del Pueblo canario.

En una sala cercana a su despacho, Díaz Tejera advierte a los periodistas de que su verborrea es infinita y no se muerde la lengua para denunciar las violaciones de derechos de los migrantes y la poca "inteligencia estratégica" de los gobiernos. "En 30 años, el estado de bienestar solo se podrá mantener si esta gente está aquí y trabajando". ¿Qué habría que cambiar entonces en el sistema de los CIE?. A lo que responde: "Un CIE es una cárcel para migrantes, que son personas que no han cometido ningún hecho delictivo. En una prisión están las personas que han sido condenadas o los que están en espera de juicio. Estas personas no han cometido ningún hecho delictivo pero se les priva de su libertad deambulatoria. ¿No hay otra manera de tener localizada a una persona para expulsarla del territorio que encerrándola? Sí la hay, sistemas de geolocalización".

Decidió cerrar Barranco Seco en plena pandemia ante la cantidad de positivos y denunció de paso el "hacinamiento" de un centro instalado en "una antigua cárcel de la dictadura".

Su arquitectura "responde a un modelo carcelario donde no entendían lo que quería decir rehabilitar ni reinsertar", con "espacios comunes reducidos" para unas personas que "han estado durante años trabajando para ahorrar los 2.500 o 3.000 euros que cuesta pagarle al traficante de seres humanos".

Una "rendijita de luz"

A pesar de todo, hay alguna "rendijita de luz", dice Díaz Tejera, como la última resolución del Tribunal de Justicia de la UE que garantiza la facultad del juez de informar a los inmigrantes de su derecho al asilo. Fue a instancias de una colega destinada en Gran Canaria que iba "contra corriente".

A partir de ahí, se plantó en el patio del CIE con intérpretes de la lengua materna de los internos y les explicó su derecho a la protección internacional. Treinta de los 42 que habían ingresado en septiembre la han pedido tras declararse perseguidos en Mali.

A Díaz Tejera le preocupa también, y mucho, el aumento del rechazo a los migrantes. "Cada vez más, entre la población que se deja llevar por lo simple y que no soporta la incertidumbre y el miedo del presente, como ven las barcazas en los telediarios, se va extendiendo en la población, que siempre ha sido hospitalaria y nunca ha sido xenófoba, la idea de que esto es una invasión".