Clavijo urge a que se convoque la Comisión de Cooperación Canarias-Estado

El senador de CC-PNC Fernando Clavijo reclama la convocatoria "urgente" de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, y critica que la ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias, lo considere innecesario, así como que el Gobierno de Canarias "lo dé por bueno".

En un comunicado, Clavijo, senador en representación de la Comunidad Autónoma, señala que esta comisión no se ha convocado desde el inicio de este mandato "a pesar de los complicados asuntos y problemas que vive Canarias", lo cual a su juicio ahonda en "la sensación" de que "Madrid" no se toma en serio a Canarias.

"Las conversaciones de pasillo no pueden suplir la convocatoria de una comisión reglada, eso no es serio, y es una faltade respeto para la Comunidad Autónoma", señala Clavijo. Para el senador "si Darias considera que en un asunto como inmigración Canarias no tiene un problema serio que demanda mayor coordinación entonces es que la irresponsabilidad, la dejadez y la desidia del Estado es aún mayor de lo que creemos".

Propuestas de Canarias

Clavijo preguntará al Gobierno en el Senado por "información concreta" sobre qué asuntos que tendrían que ser analizados en el seno de la Comisión Bilateral Canarias-Estado "se están sustanciando".

También quiere saber cuáles son las propuestas que ha trasladado el Gobierno de Canarias para su debate en dicha comisión y qué nuevas transferencias incluidas en el Estatuto han sido solicitadas.

Además, Clavijo pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez qué comisiones bilaterales ha celebrado con otras comunidades y "por qué algunas sí son necesarias que se celebren y otras no".

El senador subraya que desde el mes de mayo el Gobierno de Canarias pidió a Madrid la convocatoria de la Comisión Bilateral, pero el Ejecutivo regional no ha "elevado la voz" ante la demora ni ha mostrado "ningún tipo de malestar". Para Clavijo eso es un ejemplo de "sumisión institucional y dejación de responsabilidad".