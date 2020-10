Canarias iniciará proyectos millonarios antes de tener el dinero de Europa

Los plazos para que lleguen a las Islas los, se calculan, 3.600 millones de euros del programa europeo aprobado para paliar los efectos de la pandemia no satisfacen la necesidad imperiosa de oxígeno que tiene la economía del Archipiélago. No será hasta, al menos, la mitad del año próximo cuando Bruselas comience a dar luz verde a proyectos concretos, por lo que el Gobierno de Canarias ha decidido no esperar y poner en marcha el motor de generación de empleo desde los primeros meses de 2021.