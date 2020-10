Ana Oramas: "Antes cuando cogía un taxi, estaba orgullosa de ser diputada. Ahora el taxista no saca una metralleta porque no la tiene"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, criticó duramente la gestión de la pandemia por parte de los políticos, donde aseguró que la ciudadanía está metiendo a todos los políticos "en el mismo saco".

"Antes, cuando me subía a un taxi y me preguntaban si era diputada, estaba orgullosa. Ahora el taxista no saca una metralleta porque no la tiene", afirmó Oramas al principio de su intervención, donde además criticó el control de pasaje en el aeropuerto de Barajas.

La diputada trató de explicar la sensación de los ciudadanos con respecto a la imagen de los políticos españoles, que se ha visto perjudicada por la gestión de la crisis sanitaria.