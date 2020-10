Canarias ya tiene una hoja de ruta para distribuir los 3.600 millones de Europa

Canarias aspira a lograr 3.600 millones de euros de los 72.700 prometidos por la Unión Europea (UE) a España en forma de transferencia para paliar la crisis económica causada por el coronavirus. Y para ello ya cuenta con una hoja de ruta con algunos de los proyectos que se podrían desarrollar con este dinero durante los próximos tres años. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, solicitará ese 5% de los fondos europeos en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el 26 de octubre.

En este encuentro exigirá una respuesta adecuada y justa para superar la caída del 21% del PIB en el Archipiélago y la desvertebración de la realidad económica, con más de 257.000 parados y 35.000 trabajadores en ERTE, y sustentando su petición en la cantidad de población de las Islas. Así lo indicó ayer durante la sesión plenaria del Parlamento en respuesta al diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, sobre los criterios que llevará el Archipiélago a la reunión.

España recibirá unos 140.000 millones de euros de Europa dentro del programa ReactEU. De ellos, 68.000 millones serán préstamos y, de los otros 72.000, Canarias espera poder recibir un 5% que, unidos a los fondos del Estado y los autonómicos, darán forma a los 5.725 millones del Plan Reactiva diseñado por el Gobierno canario para el periodo 2020-2023. El objetivo del Ejecutivo regional es que este dinero se pueda destinar a proyectos de eficiencia energética (580 millones de euros), obras hidrológicas (600 millones), digitalización (456 para digitalización), políticas de empleo (283 millones), ayudas al sector primario (50 millones), la mejora de las infraestructuras turísticas (140 millones) y el impulso del turismo (300 millones). Se trata de proyectos incluidos en áreas en las que los programas de la UE siempre han mostrado una especial sensibilidad.

A pesar de que la incertidumbre sobre el porcentaje que recibirá Canarias de los fondos europeos aún no permite cerrar por completo los proyectos que serán financiados, el Gobierno de Canarias también solicitará a Europa 71 millones de euros para poder finalizar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Este plan contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de los recursos ya existentes, con la ampliación hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención.

En cuanto a la distribución de los fondos europeos que se debatirá el día 26 en la Conferencia de Presidentes, Ángel Víctor Torres recordó que los países miembros de la UE están dando forma a programas de ámbito estatal que tendrán repercusión en sus autonomías, pero en el caso de Canarias recordó que ya se cuenta con un "documento base, el Plan Reactiva, donde aparece un avance sobre los fondos" que podría recibir el Archipiélago y las áreas a las que serían destinados. En este sentido, el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, resaltó la complejidad del proceso de recepción de estos fondos: "Nunca habíamos trabajado así porque, hasta ahora, una vez contábamos con el dinero, comenzábamos a planificar a qué lo íbamos a destinar, pero este proceso es nuevo y estamos teniendo que organizar el dinero antes incluso de que nos llegue".



Presupuesto para 2021

El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, anunció ayer que Canarias contará en 2021 con un presupuesto superior al de 2020, para el que no se recurrirá a la deuda y que será "expansivo y anticíclico". El también vicepresidente avanzó que propondrá al Ejecutivo que no se recurra de nuevo al endeudamiento porque "los adelantos hay que devolverlos y la cola de esta crisis nos acompañará mucho tiempo". Sentenció que en los próximos presupuestos no habrá retrocesos en los servicios públicos, las políticas sociales, el apoyo a los sectores económicos ni en las ayudas a los más vulnerables.