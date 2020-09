Casado relanza al PP de Canarias y se ofrece como alternativa

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, aterrizó ayer en La Gomera para reunirse con los empresarios del sector turístico y lanzar el mensaje de que los populares tienen un plan alternativo para Canarias ante la "incapacidad" de los gobiernos de Sánchez y Torres. La visita a la isla colombina del líder del PP ha tenido varias lecturas dado el momento político que se vive en las Islas y en el país, aunque el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, la quiso circunscribir a un compromiso originado en las últimas elecciones. Sin embargo, la presencia de los máximos dirigentes del PP nacional junto a la plana mayor de los populares canarios tiene como telón de fondo el relanzamiento del PP en las Islas en este nuevo curso político y las hipótesis en torno a una posible moción de censura al cuatripartito.

García Egea aseveró tras la reunión con las cuatro patronales del sector turístico que Canarias necesita un "rescate" y que al presidente del Gobierno regional, el socialista Ángel Víctor Torres, "no se le oye en Madrid". El número dos del PP indicó que su formación tiene un plan específico para convertir a Canarias en el primer archipiélago del mundo "libre de coronavirus" con una serie de medidas destinadas principalmente al sector turístico y que pasan porque los ERTE se prorroguen más allá de abril de 2021, que los créditos ICO que se han concedido tengan una carencia de un año más y que el 30% de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea lleguen directamente al sector turístico. "Necesitamos un IVA -IGIC en Canarias- superreducido para el sector y una bajada de las tasas aeroportuarias para poder competir con otros destinos turísticos internacionales", añadió.

Asimismo, en la cuestión de los corredores sanitarios seguros, el secretario general del PP exige tests en la entrada y salida de los aeropuertos. García Egea criticó que en otros destinos se controle la entrada de turistas con tests negativos de Covid-19 y que en España y Canarias no se hagan cuando el turismo es el principal sector de la actividad económica. "Canarias necesita una rescate que es este plan Casado que proponemos para que Canarias sea un archipiélago libre de coronavirus", añadió.



Sin voz en el Estado



"Queremos que el Gobierno de Sánchez mire más a Canarias que a Rufián y Otegui. Las Islas no tienen voz en Madrid, no se oye al presidente canario en Madrid ni a los diputados canarios socialistas y lo vemos con la cancelación de visitas de ministros a Canarias cuando más se necesitan", criticó García Egea. Por eso abogó porque los problemas de Canarias se sitúen en el centro de la agenda del Gobierno central y defendió la alternativa del PP con un plan específico para las Islas ante el "abandono" del Ejecutivo formado por PSOE y Podemos.

García Egea precisó que el viaje de Casado a La Gomera era un "compromiso" que adquirió durante la última campaña electoral y, de hecho, próximamente irá a El Hierro para mantener un encuentro con los sectores productivos insulares. No obstante, ha dicho que comprende la "impotencia" de los canarios al observar como al presidente canario, Ángel Víctor Torres, "no se le escucha en Madrid" cuando quizás "pensaron" que con el mismo signo político "estaría bien tratado" y lo que se observa es que "se ignoran sus reivindicaciones y los ministros anulan viajes", en referencia al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá.

"Canarias está sin voz en Madrid", comentó, subrayando que el PP ha venido a La Gomera "a escuchar" y plantear su "alternativa" para ayudar a que Canarias salga de la crisis económica ligada al turismo. "Es nuestra única intención", agregó, desvinculando la visita de los rumores que se han levantado en torno a la posibilidad de que se presente una censura al cuatripartito con el concurso del líder gomero Casimiro Curbelo.

En un claro mensaje hacia las fuerzas que respaldan a Torres, García Egea advirtió que Canarias "no tiene el presidente que necesita en este momento" pero la intención del PP con esta visita es "escuchar y lanzar nuestras propuestas al sector turístico, el objetivo es que los canarios sepan que hay una alternativa a Pedro Sánchez y que el PP tiene una propuesta frente al actual Gobierno canario".

Los contactos de Casado y García Egea con el presidente del Cabildo gomero y líder de ASG, Casimiro Curbelo, han levantado suspicacias en los partidos que forman el cuatripartito pero también en Coalición Canaria, ante los cantos de sirena procedentes del PP. Ayer tanto el senador y expresidente Fernando Clavijo como el secretario general de los nacionalistas, José Miguel Barragán, negaron que estén en una maniobra para censurar a Torres con el respaldo de Curbelo. Clavijo señaló que "este Gobierno, si se cae, se cae solo", reconociendo que tiene "problemas" desde que arrancó la legislatura como demuestra el cese de la consejera de Educación, María José Guerra, los tres consejeros de Sanidad o los cuatro directores del Servicio Canario de Salud que ha tenido hasta ahora. En este sentido, apuntó que CC "quiere ser parte de la solución" en un momento sanitario y socioeconómico muy complicado para el Archipiélago porque la sociedad no entendería que ahora los partidos políticos se pongan a "pelear".

Otras fuentes consultadas de la formación nacionalista no descartan que haya "movimientos" tras el debate de los presupuestos de Canarias y del Estado. En CC consideran que las tensiones internas en el seno del cuatripartito pueden ir a más en los próximos meses, en función de la negociación de las cuentas autonómicas entre los socios del pacto y las partidas que consiga Canarias en los presupuestos estatales de 2021, esenciales, junto con los fondos europeos, para sacar a Canarias de la quiebra económica provocada por el Covid-19. El posible cambio de dirección en Podemos o el descontento cada vez mayor en NC y ASG por la inmigración, el cumplimiento del REF y el Estatuto y el rumbo que tome el presupuesto del Estado son indicios que los nacionalistas analizan para ofrecer "estabilidad", añaden las fuentes.



Fórmulas



Esta estabilidad tiene varias fórmulas y, según CC, hoy por hoy están todas sobre la mesa pero no se van a concretar a corto plazo. Los nacionalistas no quieren ahora la censura pese a que los populares les intentan convencer. Otra opción que se baraja es que si se desestabiliza el pacto el presidente Torres ofrezca un acuerdo a CC sea bajo la fórmula de apoyo parlamentario gobernando en minoría o integrándose en el Ejecutivo.

Sin embargo, todas estas opciones no se terminarán de aclarar hasta que CC no celebre su congreso, pospuesto debido a la pandemia. En un primer momento el cónclave estaba previsto para mayo y después de suspendió hasta diciembre, pero aún no se ha cerrado una fecha definitiva debido a la evolución del virus en Canarias. Este congreso será clave porque CC renovará su dirección y también definirá su estrategia como punto de partida hacia posibles pactos tanto en un sentido -la censura- como en otro -respaldar al Ejecutivo en el caso de ruptura del pacto-.

Los nacionalistas esperan también por lo que pueda decir Casimiro Curbelo en las próximas semanas y meses en función de las negociaciones presupuestarias, aunque por ahora ha negado por activa y por pasiva que quiera facilitar la caída del cuatripartito.