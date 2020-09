Los empresarios ofrecen a los migrantes seis hoteles en la capital grancanaria

Los empresarios turísticos responden a la llamada de la subdelegada del Gobierno, Teresa Mayans, para que cedan establecimientos alojativos que ahora están cerrados por la falta de visitantes por el Covid-19. Al menos seis hoteles o apartamentos de pequeñas dimensiones en Las Palmas de Gran Canaria y una gran infraestructura en Maspalomas, al margen de los apartamentos en San Bartolomé de Tirajana que ya están acogiendo a migrantes desde el viernes, han sido puestos a disposición de la Delegación para albergar a las personas llegadas en pateras.

El aluvión de embarcaciones no cesa y, ante ello, se prevé la visita del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, esta semana en busca de una solución. Las ONG, como Cruz Roja, están trabajando a destajo para dar cobijo a estas personas. Desde el viernes empezaron a trasladar a migrantes a apartamentos del sur de Gran Canaria y de la capital.

En total fueron 296 personas, de las cuales 160 corresponden a una parte de las que desde hace una semana dormían bajo carpas y sobre el suelo en el muelle de Arguineguín, y el resto proceden del terreno de lucha de Arinaga, habilitado como alojamiento, y de las residencias escolares de Guía y Gáldar o de las infraestructuras de ocio y deporte que Las Palmas de Gran Canaria había cedido a la Delegación del Gobierno en El Batán y La Isleta.

Esta fórmula se reproducirá en el resto de islas dado el voluminoso aumento pateras y la falta de espacios para su acogida. Aparte de los apartamentos del sur de la isla, otro hotel de Las Palmas de Gran Canaria, que permanecía cerrado desde marzo, abrió el pasado viernes para alojar a 60 personas.

Desde la Delegación del Gobierno no confirman qué día vendrá el ministro ni qué recorrido hará. Señalan que, por ahora, los migrantes que han llegado a Gran Canaria este fin de semana están en el muelle de Arguinegín. y se irán trasladando a los establecimientos arrendados provisionalmente a los empresarios turísticos. Ante las críticas en redes sociales o de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, del PSOE como el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, por su decisión de albergar a migrantes en los apartamentos del municipio sureño, la patronal turística quiere dejar claro que esos apartamentos solo se alquilan de forma transitoria, y el objetivo es darle una solución digna aquí y ahora a estas personas. Es provisional, insiste en subrayar Tom Smulders, vicepresidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), quien recalca que los migrantes son atendidos por Cruz Roja y lo que hacen los empresarios es intentar darles un trato humanitario hasta que el Gobierno de España y Europa decidan o bien retornarlos o permitir el tránsito a la Península.

Esta solución de albergar a los migrantes no solo es solidaria por parte de los empresarios, sino que puede ser un balón de oxígeno a su maltrecha economía ante la falta de turistas. De hecho, el empresario que ha puesto a disposición sus apartamentos para la acogida de inmigrantes en San Bartolomé de Tirajana, Domingo Espino, asegura que su decisión le ha posibilitado salvar los ingresos de su compañía. Con ello ha podido mantener el empleo de los 72 trabajadores que tiene en su empresa.

Los migrantes permanecen todo el tiempo en sus habitaciones, ya que las zonas comunes y las piscinas están cerradas, y solo salen de ellas para comer, y lo hacen de forma ordenada a través de un sistema de pulseras de colores. En cualquier caso, todos han pasado el período de cuarentena y han dado negativo en las pruebas PCR.

Las ONG reclaman que las Islas no se conviertan en un embudo y se dé vía libre a la derivación a la Península para que los migrantes sigan su tránsito a España o Europa. , su principal objetivo. Además, en estos meses de calma en el mar, se prevé que lleguen mas pateras.

Según Smulders, se requiere "urgentemente" que se abra la vía del regreso de los migrantes a sus países o puedan ir a la Península y Europa. " Hay que pedir mucha rapidez, firmeza y agilidad en ello", recalca, pero, mientras tanto, se les debe dar una solución digna y humanitaria, y los empresarios turísticos están colaborando en ello, asevera.

"Mientras la flota no esté en el Atlántico para frenar este flujo humano, y no se frene este sucio negocio de sueños de seres humanos para una vida mejor, la solución decente está aquí", enfatiza., y recalca que no se puede reproducir en Canarias las imágenes que se han visto en islas griegas o países lindantes a Turquía y Francia. Indica que la opinión generalizada del sector turístico es una solución del estilo de Ifema en Madrid, pero con la negativa del Ayuntamiento de Agüimes, de permitir que en el Polígono de Arinaga se pusiera un campamento para 900 migrantes hay que buscar otras vías "dignas".