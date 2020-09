Podemos asume los cambios en Sanidad impuestos por el presidente canario

Podemos ha dado finalmente su conformidad a la amplia remodelación en el equipo directivo en la Consejería de Sanidad impulsada por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, desencadenada por el relevo en la dirección del Servicio Canario de Salud (SCS), que asume Conrado Domínguez, quien ocupó la misma responsabilidad en la anterior legislatura durante el Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC) bajo la dirección del consejero independiente José Manuel Baltar.

Aunque Podemos llegó a plantear su salida del Gobierno si se designaba a Conrado Domínguez, al final ha asumido los cambios que se están efectuando, y se seguirán realizando en el área sanitaria, que conlleva relevos en altos cargos y gerencias, entre ellas la del Hospital Doctor Negrín, que dirige el exconsejero de Sanidad, Jesús Morera. El partido morado mantiene, no obstante, dudas y recelos por lo que reclama un compromiso expreso con la sanidad pública, más transparencia en los contratos y la entrada en el comité de gestión de la Covid 19.

El portavoz de Podemos en el Parlamento canario, Manuel Marrero, afirmó ayer que aunque Conrado Domínguez "no es persona del agrado" del partido, porque estuvo como director del SCS en la época de Clavijo y con Baltar como consejero, y desde Podemos le hicieron "serias críticas" por la privatización de la Sanidad, en estos momentos el nombramiento le corresponde a cada consejería, y en este caso, a la de Sanidad que dirige el socialista Blas Trujillo. Eso no significa que su partido no esté vigilante para defender la sanidad pública que, según precisa, es un acuerdo claro del pacto de las Flores y del plan de reactivación económica y social que promueve Torres. Entre las demandas de Podemos para no tensionar el pacto cuatripartito, la formación morada no solo reclama la desprivatización del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín, adjudicada dentro del centro a una empresa privada -una lucha en la que llevan empeñados destacados miembros socialistas, entre ellos el exconsejero de Sanidad y actual gerente de ese hospital, Jesús Morera- sino que pide la construcción del hospital del Sur de Tenerife. Según el portavoz de Podemos en el Parlamento, "es una deuda que se tiene con la isla de Tenerife ya que más de 300.000 personas, por intereses privados, están esperando por un hospital que CC no lo construyó durante décadas". Y advierte que hay un compromiso de este Gobierno "de tirar para adelante". Marrero lanzó un mensaje a CC en referencia a que estaría dispuesta a dar estabilidad al Gobierno si hay ruptura: "Que no se apresure por regresar al Gobierno que no va haber crisis", subrayó el portavoz de Podemos

Para otro socio del Gobierno, la Agrupación Socialista Gomera (ASG), la entrada de Conrado Domínguez es sinónimo de gestión y profesionalidad y no tiene nada que ver con partidos. Según el dirigente de ASG, "discrepancias puede haber pero no hay crisis". El presidente del Gobierno tiene la potestad para nombrar los cargos públicos de sus áreas y Sanidad es una consejería de su responsabilidad, precisó. A su juicio, Domínguez "es una persona cualificada y tiene una trayectoria impecable y ha trabajado tanto con el PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como con CC en el SCS y lo que ahora se necesitan son profesionales", sentencia Curbelo. Afirma que esto se le explicó a la "gente que tenían dudas y lo han entendido".

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el nombramiento de Domínguez y de tres personas más del área sanitaria. Según el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, los cambios van a seguir porque el consejero, Blas Trujillo, está forjando su equipo. Entre esta remodelación, está ya en el puesto de salida Jesús Morera, que desde la noche del miércoles, cuando saltó la noticia del relevo en el SCS, comenzó a armar una rebelión entre sus homólogos en el resto de las Islas. Pretendía una dimisión en cadena si el nombramiento de Domínguez salía adelante. Él, y en Tenerife la exvicepresidenta y exalcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, y el senador Pedro Ramos, entre otros, se encargaron durante esa noche de calentar los ánimos de Podemos. Pero ayer en el Consejo de Gobierno, la situación se calmó y, según Julio Pérez, el nombramiento de Conrado Domínguez se aceptó por "unanimidad", incluyendo el apoyo de la consejera de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Noemí Santana.

Los cambios en el área sanitaria afectan por tanto a Conrado Domínguez, como nuevo director del SCS; el secretario general de este área será Abraham Luis Cárdenes ; la directora de Servicios Asistenciales es la médica de familia Elizabeth Hernández y el nuevo director del área de Salud de El Hierro recae sobre Tomás Morales López.

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, pidió ayer al presidente, Ángel Víctor Torres, que no "permita" que Podemos "chantajee" sus decisión dentro del Gobierno regional ni la de otros miembros del mismo.