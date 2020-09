Díaz confirma a Torres que el abono de los ERTE no se reducirá al 50%

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, confirmó ayer al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que los ERTE se prologarán en el tiempo más allá del 31 de septiembre, plazo establecido en el actual decreto que los regula, y que esa prórroga no contemplará la reducción del abono del 70 al 50 % para los trabajadores afectados al cumplir ahora los seis meses de permanencia en esta situación, tal como también contempla la actual legislación. Estas son algunas de las demandas planteadas por el Gobierno de Canarias para el caso de los ERTE en Canarias en los días previos a la primera reunión de la mesa tripartita (Gobierno central, empresas y sindicatos) para iniciar la negociación de la ampliación de los expedientes temporales en todo el Estado.

Torres aseguró que la ministra es muy consciente de las singularidades canarias en relación con la situación del empleo por la especial afectación de la crisis turística en el Archipiélago y que eso se contemplará en el nuevo decreto, especialmente en los tres ámbitos sobre los que ponen el énfasis tanto el Ejecutivo regional, como las patronales y los sindicatos canarios: el mantenimiento de la cuantía de la ayuda, la prórroga "hasta que sea necesario" en función de la normalización del sector turístico, y su aplicación a las empresas cuya actividad se vea especialmente afectada por la crisis de este sector. El mandatario regional aseguró que la actual Disposición Adicional Undécima del decreto en vigor hasta el 30 de septiembre "es la puerta" para que todas estas medidas puedan ser recogidas en la nueva regulación independientemente de cómo pueda quedar redactada tras la revisión del texto regulatorio estatal.

Menos de una semana después de que el secretario general de CC, José Miguel Barragán y el senador Fernando Clavijo fueran recibidos por los interlocutores de Trabajo, Torres mantuvo ayer una reunión de casi dos horas con Díaz en la que también participaron por vía telemática las consejeras de Economía y Empleo, Elena Máñez, y de Turismo, Yaiza Castilla. El resultado del encuentro: idéntico. Se tendrán en mente en la negociación.

"En caso de prorrogarse este instrumento para alguna comunidad, indudablemente la que estará en primer puesto de salida para su aplicación sería Canarias porque es la única reflejada de manera específica en el plano legislativo", destacó Torres en referencia a la mencionada Disposición Adicional del actual decreto referida a la comunidad canaria.

Torres destacó que de los tres millones de trabajadores en todo el Estado que llegaron a estar en ERTE en los meses de confinamientos, permanecen en esta situación 800.000, y que "la mayoría de ellos están relacionados con el sector turístico". Aseguró que la ministra es consciente de que "Canarias es la que más depende de este sector y por tanto donde más porcentaje de trabajadores en ERTE permanecen". Por ello, dijo, "es relevante, y es una petición también de las patronales canarias, que después de la fase primera de los ERTE y del proceso que ya hemos vivido, tengamos en cuenta que los incentivos deben aplicarse si hay posibilidad de recuperar las personas que están en esta situación porque hay demanda laboral, y que se activen los incentivos acorde a cada situación".

Añadió que, "desde el punto de vista de los trabajadores, los que permanezcan afectados pasarían de no corregirse el decreto a cobrar el 50% de la prestación en lugar del 70 % y eso no puede ser". Según dijo, "de igual manera lo entiende la ministra de Trabajo, porque no podemos permitir que si los ERTE se tienen que prorrogar, los trabajadores sean los sacrificados y tengan menos ingresos cuando este mecanismo debe mantenerse en el tiempo".



Multidisciplinar

Torres insistió en el mensaje central de que "los ERTE se van a prorrogar" y en que "debe ser por el tiempo que sea preciso". "Ojalá sea el menos necesario, pero sin son tres meses serán tres, si son seis, seis, y si son ocho, ocho. Cuando la economía en Canarias mejore y tengamos circunstancias que permitan tener una actividad normalizada, empezaremos a hablar de los ERTE como una etapa superada, pero en estos momentos es absolutamente imprescindible que esta herramienta de fondos públicos se mantenga", recalcó.

Sobre la verdadera disponibilidad del Ministerio de ampliar la prórroga de estas ayudas a otros sectores distintos al turismo en el caso de Canarias, Torres aseguró haber recibido el compromiso de Díaz. Explicó en este sentido que "el sector turístico es multidisciplinar, que incluye a los alojamientos, pero también al alquiler de coches, los espectáculos, y todo tipo de servicios, y la autoridad laboral, en este caso la Dirección General de Trabajo, lo reconoce así en Canarias". De esta forma, vino a señalar, que se mantendrán a los trabajadores de las empresas de todas estas actividades como beneficiarios.

Aseguró que "eso se va a plantear en la mesa social" e hizo un llamamiento a las patronales y los sindicatos de Canarias para que presionen a los representantes estatales en la negociación para que lo defiendan. Recordó que la Disposición Adicional del actual decreto se aprobó después del acuerdo de la mesa tripartita sin que se incluyera en él y que "fue lograda producto de una reflexión de ultima hora entre los gobiernos de Canarias y de España, elevándolo la ministra al Consejo de Ministro al día siguiente". "Estoy en permanente contacto con la patronal y los sindicatos canarios para que sus representantes lo pongan sobre la mesa, y que defiendan la realidad de Canarias", subrayó. "En esta situación nos necesitamos todos".