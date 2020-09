Canarias trata de apuntalar la vía nórdica de cara al invierno

El mayor turoperador escandinavo apuesta por Canarias. Nordic Leisure Travel Group reconoce que es la única alternativa de viaje de sol y playa para el invierno. Eso sí, requiere que baje el índice de incidencia de los rebrotes de la Covid-19 y establecer corredores aéreos seguros. El grupo prevé mover de octubre a marzo 179.000 nórdicos a las Islas. De esta cifra total, un 50% menor de la que tenía planificada antes de la declaración de la pandemia, 129.000 eligen la provincia de Las Palmas y el resto, 50.000, la de Santa Cruz de Tenerife.

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, y el CEO de Nordic Leisure, Magnus Wikner, mantuvieron ayer una reunión telemática en la que se acordaron medidas para dinamizar las ventas de paquetes de viajes a las Islas para el invierno. La primera: la apertura de los corredores seguros que den confianza a los turistas y que debería incluir la realización de test con los que eliminar la cuarentena obligatoria al retornar a los países que de momento ponen restricciones para los vuelos desde España. "Si se logra eliminar la cuarentena obligatoria , Canarias tiene en el mercado emisor nórdico un altísimo potencial", explicó Wikner. De hecho, se planteó la posibilidad de cofinanciar estas pruebas.

Nordic Leisure Travel Group nació el pasado año tras comprar la parte nórdica del quebrado Thomas Cook y en la actualidad es el principal operador turístico de la zona. Sus principales marcas son Ving, Spies y Tjäreborg y cuenta con la aerolínea chárter Sunclass Airlines (antes Thomas Cook Scandinavia).

Las empresas turísticas escandinavas están, de hecho, haciendo presión a los gobiernos de Dinamarca, Noruega y Finlandia para que modifiquen sus criterios de restricción por países y lo hagan por regiones. Por ahora, Suecia es el único país nórdico que no ha adoptado medidas restrictivas para los viajeros al retorno de sus viajes, si Canarias logra domeñar la curva de los contagios en lo que queda de mes hay una oportunidad para que la temporada de invierno no se pierda del todo. Septiembre y octubre se da ya no tienen remedio con pérdidas del 90% de las reservas.

Es la guerra en la que también está metido el Gobierno de España, que intenta mantener abierta la puerta al turismo europeo, al menos el destinado a los lugares con menos incidencia de la Covid-19. La ministra portavoz, María Jesús Montero, informó tras el Consejo de Ministros de ayer, que la titular de Exteriores, Arancha González Laya, trabaja con la Comisión Europea para que las recomendaciones de los distintos países se basen en datos desagregados a nivel regional, con cifras detalladas de hospitalizaciones, ingresos en la UCI, fallecimientos y número de tests. Y en paralelo, Exteriores negocia con varios países que son emisores de turistas a España para que, una vez que estén listas estas recomendaciones basadas en cifras desagregadas, permitan los viajes a los lugares menos afectados, entre los que destaca Canarias.

Se trata de evitar situaciones como la de julio, cuando Reino Unido, el principal emisor de turistas a Canarias, impuso cuarentenas para los viajeros procedentes de España al margen del lugar de origen, al contrario de la fórmula elegida por Alemania o Bélgica.

Precisamente ayer expiraba el plazo del gobierno de Varsovia a sus residentes para que los que estuvieran de vacaciones en España regresasen. Desde hoy las fronteras de Polonia están cerradas a vuelos desde aquí. Un mazazo para islas como Tenerife y Fuerteventura.

Magnus Wilker, que destacó entre las iniciativas lanzadas por Canarias frente a la Covid el seguro de asistencia en viaje contratado con la multinacional AXA, da por descontado que existirá demanda de viajes de los nórdicos hacia destinos de sol y playa con condiciones de seguridad y estándares sanitarios europeos para los próximos meses.

"Somos el destino perfecto, casi podríamos decir el único a media distancia, para las vacaciones de invierno de sol y playa", le reiteró Castilla, según apunta en una comunicado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo pública, también este martes, la Encuesta de Gasto Turístico y la estadística de turismo extranjero a cierre de julio. Con datos que vienen a corroborar el batacazo turístico en verano. Con todo, la comunidad mejor parada, dentro de la debacle general, es Canarias. La caída en el número de turistas extranjeros de enero a julio es la menor de los grandes destinos del país. Y sigue as la cabeza en gasto turístico acumulado.

En los siete primeros meses del años, Canarias recibió 2,9 millones de turistas internacionales, un 61,4% menos. El haber podido operar con normalidad en enero y febrero (temporada alta), suavizó el revés que comenzó en marzo, con el confinamiento para intentar atajar los estragos causados por la pandemia de coronavirus, que ha impactado de manera dramática en el empleo y encendido las alarmas en la economía mundial.

En julio, el primer mes que no sufrió las restricciones del estado de alarma, Canarias recibió 215.600 turistas extranjeros, un 79,1% menos que en el mismo mes de 2019.

Por lo que al gasto turístico acumulado respecta, Canarias captó 3.731 millones de euros, el 26,1% del total de España, pese a sufrir una caída del 61,7% respecto a idéntico intervalo de un año antes. En julio, los turistas extranjeros gastaron en sus vacaciones en Canarias 276 millones, un 85% menos que un año antes. El gasto medio retrocedió un 11,3% en el total del viaje (1.280 euros) y el desembolso por persona y día un 16,5%, al situarse en 135 euros.

La llegada de turistas internacionales a España se desplomó en julio un 75%, hasta los 2,5 millones y el gasto realizado un 79,5 respecto al mismo mes de 2019.

En los siete primeros meses del año, España recibió un 72,4% menos de turistas extranjeros (13,2 millones) y el gasto total cayó un 72,6%, hasta los 14.291 millones.