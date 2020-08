Coalición y NC redoblan sus mensajes a Sánchez sobre la emergencia canaria

Llega la hora de la verdad para afrontar de una vez la crisis social y económica que se cierne sobre Canarias por la pandemia de Covid-19 y su efecto sobre el turismo. Los nacionalistas canarios en el Congreso de los Diputados, NC y CC, así lo entienden y consideran que en las próximas semanas se tienen que dejar sentadas la bases de lo que el Estado está dispuesto a poner sobre la mesa para atender la emergencia canaria a través de medidas singulares par el Archipiélago como el territorio mas afectado por la situación en el conjunto del país. Esto debe concretarse en primer lugar en la prórroga de los ERTE a partir del 30 de septiembre, con condiciones y plazos de aplicación específicos para Canarias, y desde esa misma fecha una negociación de los Presupuestos de 2021 que asuma de lleno las necesidades y demandas del Archipiélago expresadas en el Pacto para la Recuperación Social y Económica de Canarias.

Estos son los argumentos y mensajes con los que los dos representantes nacionalistas canarios en el Congreso, Pedro Quevedo (NC) y Ana Oramas (CC), inician el curso político en Madrid y participarán el próximo jueves en la reunión telemática de Sánchez con los siete integrantes del Grupo Mixto dentro de la ronda de contactos que éste iniciará un día antes con el líder del PP, Pablo Casado, y continuará luego con el resto de líderes políticos o portavoces parlamentarios.

Aunque Sánchez ha ampliado el objetivo de esas reuniones a la búsqueda de acuerdos políticos amplios para superar la pandemia, en el actual contexto de rebrotes, y sus efectos económicos, o la renovación de los órganos constitucionales, el verdadero fin las mismas es la búsqueda de apoyos para sacar adelante los primeros Presupuestos desde 2018, cuya senda macroeconómica tiene que tener lista y enviada a Bruselas el próximo día 15.

Tanto Nueva Canarias como Coalición Canaria lamentan que el Presidente haya vuelto a forzar un encuentro con todo el Mixto, y no por separado con cada partido que lo integra, y consideran que esto induce a pensar que no hay de momento intención de negociar con ellos el apoyo a las cuentas públicas.



Acercamiento con Cs

Según Oramas, por ejemplo, el hecho de que Sánchez se vea antes con Inés Arrimadas (la líder de Cs) que con el portavoz de ERC, es que tiene intención de intentar un acuerdo presupuestario con la formación naranja y con el PNV, y no con los partidos de la izquierda y con el bloque que apoyó la moción de censura contra Rajoy. Esa hipotética mayoría de PSOE, UP, Cs, PNV, Más Madrid, Compromís, PRC y Teruel Existe sumaría 176 escaños y no necesitaría por tanto el respaldo de los dos diputados nacionalistas canarios, pero estos creen que, pese a todo, hay margen para la negociación. Un respaldo parlamentario a las cuentas estatales de 2021 garantizaría al Gobierno al menos una legislatura de tres años.

En todo caso, los dos grupos canarios coinciden en presentar ese marco presupuestario como la última oportunidad para que el Estado asuma en toda su gravedad la situación por la que atraviesa Canarias y apruebe el conjunto de medidas específicas y singulares para su rescate económico y social. "Todos los días se demuestra a dónde conducen las singularidades canarias, la gravedad de la situación y la necesidad de que el Gobierno de España entienda que hay que hacer políticas diferencias con Canarias", afirma Quevedo, quien considera que el "acuerdo generalizado" que pretende Sánchez, además de considerarlo improbable, no responde a la necesidades isleñas. "Hay que volver a insistir en que la repercusión de la pandemia en Canarias es distinta a la del resto el Estado. Este intento de un acuerdo general se demostrará de forma instantánea que no es posible porque hay una actitud de confrontación por el otro lado", afirma en referencia a la negativa de la derecha a negociar con Sánchez.



Momento de los acuerdos

Por ello, el diputado de NC cree que "a verdadera prueba para las relaciones de Canarias con el Estado, serán los Presupuestos estatales". "Es el momento de encontrar acuerdos con respeto a las realidades de cada cual. Existe un pacto por la reconstrucción en Canarias que es nuestra hoja de ruta y nuestro guión de trabajo porque en él están definidas las necesidades y es un documento válido, que impulso y apoyó el PSOE y que ahora tiene que dotarse desde el Gobierno de España", explica Quevedo. Para él, la expectativa de su papel y el de NC en el nuevo curso político y en lo que reste de legislatura en relación con el Gobierno central la marcará la respuesta que se dé a la emergencia canaria, en particular en los Presupuestos.

"Lo que va a garantizar nuestra confianza en este Gobierno es que se produzca un entendimiento sobre los hechos concretos y precisos de la realidad canaria, y NC va a hacer los mismo que estos meses", afirma, recordando los grandes temas en cuestión: Capacidad de endeudamiento para la comunidad autónoma, el uso del superávit, la prórroga de ERTE, o un plan turístico especifico con medidas ante los países emisores.



Oramas, dispuesta al pacto

Oramas reconoce que en la reunión del jueves con Sánchez junto al resto del Mixto "no hay margen de negociar nada" porque no es el marco adecuado, pero asegura que CC está dispuesta a abrir un proceso desde el que se dé cumplimiento por parte del Estado a lo que reclaman partidos, empresarios y sindicatos y expresado en el pacto canario de reconstrucción. "Lo que vamos a pedir es que se cumplan el REF y el Estatuto y que estén recogidas las partidas que necesita Canarias, incluidas aquellas de los convenios que están sin firmar o partidas sin transferir", añade Oramas, quien recuerda también las cuestiones que ya planteó en la Diputación Permanente del Congreso el martes pasado y en la que insistió en que "se acaba el tiempo a Canarias" para las medidas urgentes en materia de ERTE y de políticas turísticas para mantener un corredor con los principales mercados. "Yo confío en que el Gobierno quiera hablar con nosotros y asuma la situación que vive Canarias y podamos pactar medidas que son absolutamente necesarias. Si cumplen, apoyaremos los Presupuestos Generales".

En el mismo sentido se expresa el secretario general de CC, José Miguel Barragán, quien asegura que la formación "está dispuesta a colaborar y a apoyar al Gobierno central en todo lo que nos consulte y podamos alcanzar un acuerdo", sin dejar por ello de "hacer crítica de todo lo que nos parezca que hace mal, porque somo oposición". Barragán cree que Pedro Sánchez está tratando de tomar la iniciativa, pero que la sensación en este final de verano de rebrotes de la pandemia, dudas sobre el inicio escolar, y crisis económica, es que "el Gobierno está desbordado".

NC y CC mantienen en este nuevo cursos político su voluntad de coordinar su posición en el Congreso respecto a las políticas del Ejecutivo central y en concreto de los Presupuestos de 2021, aunque de entrada Quevedo sigue en el bloque de apoyo a Sánchez y Oramas está más encuadrada en la oposición, aunque haya votado junto al PSOE en la mayoría de las grandes cuestiones a debate. Sin embargo, los recelos de NC por algunos incumplimientos o falta de respuesta por parte de Sánchez están haciendo mella en la confianza y el respaldo parlamentario, y su diputado podría virar de posición si la actual no se respalda con un gran acuerdo presupuestario para el próximo año.